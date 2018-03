Jay-Z a încercat să o împiedice pe Blue Ivy să liciteze 19.000 de dolari pentru o piesă de artă, iar momentul a devenit viral

Blue Ivy a început să își însoțească părinții la o mulțime evenimente. De la Premiile Grammy, când Beyonce a avut grijă de snacksurile fiicei sale, până la evenimentul din acest weekend, Blue Ivy este în centrul atenției.

Deși ținuta ei asortată perfect cu cea purtată de a lui Beyonce a atras atenția tuturor, nu acesta a fost motivul principal pentru care imaginile cu fiica cea mare a faimosului cuplu au devenit virale.

Familia Carter a participat sâmbătă seara la evenimentul Wearable Art Gala în Los Angeles. Blue Ivy și Beyonce au avut din nou ținute aurii, asortate. Dincolo de prezența impunătoare, Blue Ivy s-a făcut remarcată și la licitație, când pur și simplu și-a ignorat tatăl.

Blue Ivy out here bidding $19,000 for art. *cries in poorness* pic.twitter.com/SBoYL57Upq

Jay-Z a încercat să o împiedice pe Blue Ivy să liciteze 19.000 de dolari pentru o operă de artă, însă el nu a avut deloc succes. Momentul a fost filmat, iar imaginile au devenit virale. Din fericire, contul familiei Carter nu a avut de suferit foarte mult, deoarece Blue Ivy a pierdut în fața lui Tyler Perry, însă a licitat pentru alt obiect de 10.000 de dolari.

There’s only ONE LEGEND in the Carter household & that’s Blue Ivy 😂😂💀 pic.twitter.com/OXRsMhM5lp

Jay z face at the end when Blue Ivy raised her hand again like calmed down please don’t buy no more Art 😭😭😭 pic.twitter.com/J1MRW4zH7k

— Tenchi YouKnow (@BlacksayianMan) March 18, 2018