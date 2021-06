Jason Sudeikis și Keeley Hazell formează cel mai nou cuplu de la Hollywood. Cei doi au fost surprinși în acest weekend în ipostaze tandre în timp ce se plimbau pe străzile din New York. Cele două vedete păreau extrem de fericite și nu s-au sfiit să se îmbrățișeze sau să se țină de mână în public.

Ambii purtau ținute lejere, Jason Sudeikis alegând să poarte o pereche de pantaloni scurți și o bluză albastră, pe care le-a accesorizat cu o pereche de pantofi sport, o bască și o pereche de ochelari. Keeley însă, a optat pentru o ținută complet albă, formată dintr-o pereche de pantaloni scurți și un top. Însă, piesa de rezistență a reprezentat-o o geantă colorată Gucci.

O sursă a confirmat în luna martie că Jason Sudeikis și Keeley Hazell formează un cuplu, dar a declarat la momentul respectiv că relația acestora nu este una serioasă. Dar, dacă judecăm după imaginile suprinse de publicația People, am putea spune că între timp situația s-a schimbat.

În ceea ce privește viața amoroasă a actorului, acesta a fost logodit timp de șapte ani cu Olivia Wilde. Cei doi au împreună doi copii, un băiețel în vârstă de 6 ani, Otis Alexander, și o fetiță de 4 ani, Daisy Josephine. Știrile despre o posibilă relație între cei doi au apărut pentru prima dată în noiembrie 2011, în ianuarie 2013 s-au logodit, Otis a venit pe lume în aprilie 2014, iar Daisy în octombrie 2016.

„Am cunoscut-o la o petrecere Saturday Night Live”, mărturisea Jason Sudeikis în 2017. „Auzisem că are o relație așa că nu am făcut nicio mișcare. Eram și foarte, foarte ocupat cu alte lucruri. Însă, apoi, nu am mai fost ocupat, ea nu mai era într-o relație și pur și simplu am devenit un cuplu.”

În 2013, într-un interviu acordat Allure, Olivia Wilde a mărturisit că actorul i s-a părut „foarte șarmant” atunci când l-a cunoscut, însă abia după șase luni acesta i-a dat un telefon ca să o invite în oraș.

În luna februarie a anului trecut au apărut unele zvonuri cu privire la o posibilă despărțire, atunci când Sudeikis a decis să petreacă alături de colegii săi de la Saturday Night Live în loc să fie alături de logodnica lui la The Independent Spirit Awards, unde Wilde a fost și premiată pentru pelicula Booksmart, pe care a și regizat-o. Câteva luni mai târziu, cei doi au confirmat că nu mai formează un cuplu.

