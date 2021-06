În ce ipostază l-a surprins Adela Popescu pe Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete de la noi. Cei doi urmează să devină părinți pentru a treia oară, Adela fiind însărcinată cu un băiețel.

Adela Popescu a împărtășit cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare un video mai vechi, de atunci de când Andrei, fiul ei și al lui Radu Vâlcan, era bebeluș. În filmare, vedeta l-a surprins pe soțul ei în timp ce își adoarme copilul. „Vezi să nu-l scapi. Hai că nu mai e mult.. Opa, cade copilul.. Hai iubire, că dacă se trezește acum înnebunesc”, i-a spus Adela Popescu soțului ei.

„Cum să muți bebelușul de pe piept, în pătuțul lui, fără să se trezească, în 38 de pași”, a adăugat vedeta.

Adela Popescu a povestit acum ceva timp că își dorește să nască natural. Vedeta a declarat în emisiunea „Vorbește Lumea” că are anumite temeri în ceea ce privește nașterea celui de-al treilea copil, având în vedere protocolul în vigoare impus de pandemie. „În primul rând, acum mă preocupă foarte tare care este chestia cu Covid-19. Nu atât că m-aș putea îmbolnăvi, cât că protocolul, în clipa în care te internezi și ești pozitivă, presupune să fii mutată la o maternitate de suport Covid. Asta înseamnă că naști cu medicul de gardă și n-ai voie să-ți vezi copilul, nu știu dacă o săptămână sau două, ceea ce, cumva, nu e chiar o bucurie. De-asta am spus că ar fi ideal ca în ultimele două săptămâni, cel puțin, să mă cam izolez.”

Adela Popescu a adăugat faptul că se teme și de o afecțiune care i-a pus probleme la primele sale nașteri: „Într-adevăr, am început să am și mari emoții pentru naștere pentru că, dacă la prima mi s-a părut că a fost complicat și dureros, dar m-am gândit că a fost o întâmplare, la a doua m-am dus mult mai relaxată și a fost chiar mai greu. Acum, a treia oară, am o certitudine că va fi foarte greu.” Este vorba despre probleme la coloana vertebrală, care îi provoacă dureri, cu atât mai mult în cazul travaliului: „Când copilul coboară se așază pe niște terminații nervoase ale coloanei… Deci mie când îmi începe travaliul nu am doar durere pe contracție, am o durere constantă, ca atunci când cineva îți apasă pe măduvă, deci pe nervi, plus intensitatea de la contracție. Durerea e foarte mare”, a mărturisit actrița în emisiunea de la PRO TV.

