Anamaria Prodan, PRIMELE DECLARAȚII despre divorțul de Laurențiu Reghecampf: „Dacă soțul meu a depus actele…”

Vestea că Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan divorțează, după 15 ani de relație și 13 ani de căsătorie, a șocat pe toată lumea și lumea sportivă, dar și cea mondenă așteaptă mai multe detalii și declarații cu privire la ceea ce pare a fi divorțul anului în România.

Anunțul că Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan divorțează a fost făcut de către antrenorul în vârstă de 45 de ani. Acesta a confirmat speculațiile apărute în ultima vreme în spațiul public și a menționat faptul că își dorește să păstreze discreția și să îi fie respectată această decizie. „Da, e adevărat, divorţăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut. Vă rog să înţelegeţi că este vorba de viaţa noastră privată, de copiii noştri şi vă rog să ne respectaţi decizia. Vă mulţumesc”, a spus Laurenţiu Reghecampf pentru fanatik.ro.

Surse citate de fanatik.ro precizează faptul că Laurențiu Reghecampf a plecat din vila din Snagov unde locuia împreună cu soția lui și că s-a mutat într-un apartament din București. De asemenea, cel care ar fi dorit să pună capăt căsătoriei ar fi Laurențiu Reghecampf.

Anamaria Prodan a acordat un interviu telefonic lui Dan Capatos, pentru emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars, în care a surprins cu declarațiile sale, ea având numai cuvinte de laudă la adresa celui care îi este în acest moment soț.

„Măi, eu am un bărbat prea smecher, care mă ține așa în mână îmi face toate poftele, ce visez noaptea bărbatul meu îmi dă ziua. Ți se pare că eu am bărbat de lăsat? Eu am cel mai șmecher bărbat din Europa, din lume, nu din România”, a declarat Anamaria Prodan.

„Noi suntem un cuplu unic în lume, manager și antreprenor, toți la nivel internațional amândoi numărul 1, într-o țară în care familiile noastre sunt foarte puternice, copiii sunt incredibili, noi am creat un imperiu, fără să ne ajute nimeni”, a mai spus ea, precizând că nu a discutat cu soțul ei despre declarațiile făcute de acesta presei.

„Nu mă interesează aboslut nimic din ce se scrie. Dacă soțul meu a depus actele de divorț și spune ‘Nu mai vreau să stau cu familia mea’, atunci eu o să spun același lucru… Dar, eu, Anamaria Prodan, nu divorțez”.

În cadrul emisiunii sale, Dan Capatos a citit și o declarație a fiului în vârstă de 12 ani pe care îl au Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan, acesta precizând: „Cât sunt eu în viață mama și tata nu o să divorțeze. Vă rog să nu îmi mai băgați familia în așa ceva. Mama cu tata se iubesc foarte mult unul pe celălalt”.

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan s-au căsătorit pe 14 iunie 2008 și au împreună un băiat. Anamaria Prodan are două fete din căsătoria cu primul ei soț, pe Rebecca și Sarah, iar Laurențiu Reghecampf mai are un băiat, pe nume Luca, dintr-un mariaj anterior.

Foto: Instagram