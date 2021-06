Adela Popescu i-a făcut lui Radu Vâlcan cea mai frumoasă și amuzantă declarație de dragoste

Adela Popescu și Radu Vâlcan vor deveni în curând părinți pentru a treia oară. Vedeta este însărcinată în 8 luni și va aduce pe lume un băiețel.

Adela Popescu și Radu Vâlcan ne arată din nou că formează unul dintre cele mai iubite cupluri de vedete de la noi. Adela i-a făcut soțului ei o declarație de dragoste atipică, iar asta pentru că își începe mesajul spunând că Radu Vâlcan nu e deloc un bărbat romantic, nu este adeptul clișeelor, nu își amintește ziua nunții și nici nu îi spune în fiecare zi „te iubesc.” Cu toate astea, ea menționează și gesturile pe care el le face și prin care îi demonstrează afecțiunea pe care i-o poartă.

„Nu e deloc un bărbat romantic. În sensul clasic.

Sau, poate e, dar nu îi plac clișeele. Sau, poate e timid și fuge de momente ce nasc sentimente foarte intense, că nu prea știe ce să facă cu ele.

Nu își amintește ziua nunții.

Cadoul de ziua mea mi-l dă cu o săptămână înainte, fără vreun ambalaj special sau felicitare.

Sunt șanse să uite și de flori.

Nu mă „scaldă” în complimente.

Nu îmi spune zilnic „te iubesc”.

Nu îmi spune „femeia mea”.

Nu m-a așteptat niciodată cu lumânări și cadă plină cu petale de trandafiri.

Nu mă mângâie în somn.

În schimb, astăzi, pentru că m-a văzut obosită, mi-a zis: „distrag eu copiii, du-te sus și culcă-te.”

Îmi aduce cireșe și pepene când vine de la alergat. În fiecare zi!

Când nu e sezon, cafea și pâine caldă.

Îmi lasă întotdeaua ultima bucățică de mâncare din farfuria lui, asta după ce eu am terminat deja tot ce era în a mea.

Îmi gătește ce știe că îmi place.

Uneori, mă duce cu mașina doar „ca să mai stăm și noi de vorbă.”

Când mănâncă usturoi doarme în altă cameră.

Și, chiar acum, deși eu sunt sus de ceva timp, și aud ce haos e jos, nu vine să mă „trezească” și nici nu îi trimite pe cei mici peste mine să o facă.

Dar, pentru că și eu îl iubesc, o să cobor să îl salvez și să mâncăm împreună. Pentru că știu că nu a mâncat nimic de dimineață și nici nu o va face fără mine”, a fost mesajul transmis de Adela Popescu pe Instagram, însoțit de o imagine în care e alături de Radu Vâlcan.

Adela Popescu va deveni în curând mamă pentru a treia oară. Acum ceva timp, a povestit că își dorește să nască natural. Ea a fost recent la un control pentru a vedea cum decurge sarcina și a împărtășit pe Instagram faptul că soțul ei, Radu Vâlcan, are anumite întrebări cu privire la naștere. „Doamne, cât de important a fost ca în perioada asta grea să vin fără nicio emoție la întâlnirile cu Aladin/Avionel. Asta și pentru că, din fericire, totul a decurs bine până acum din punct de vedere medical, dar și pentru că nu am fost nevoită să vizitez un spital de fiecare dată când aveam stabilite controalele, ci veneam într-un loc minunat, cu aparatură și specialiști în care am mare încredere. Și pentru că astăzi aveam programare din nou, pe lista întrebărilor Radu mi-a subliniat trei:

-dacă nasc în mașină, în drum spre maternitate, el ce face?

-pentru că la ultima ecografie bebelușul se juca cu cordonul ombilical, există riscul să îl rupă?

-dacă ajungem în timp util, să spunem, are voie să stea pe hol în timpul nașterii?”, a scris Adela Popescu.

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au căsătorit în anul 2015 și mai au împreună doi băieți, pe Alexandru și Andrei.

Foto: Arhiva Revistei ELLE