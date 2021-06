Adelina Pestrițu și-a făcut o schimbare de look, iar fanii au copleșit-o cu felicitări

Orice schimbare de look pe care o abordează Adelina Pestrițu este întâmpinată cu mii de felicitări și laude din parea fanilor. Iar vedeta chiar și-a surprins fanii în ultima vreme încercând diverse peruci, de culori diferite, însă toate i se potrivesc de minune.

După ce ultima dată a apărut cu părul lung și blond, acum Adelina Pestrițu a abordat un alt look și s-a fotografiat având părul lung, brunet și breton. Fanii au reacționat imediat și au felicitat-o pentru schimbarea care i se potrivește perfect și care amintește de look-ul avut de Adelina cu câțiva ani în urmă. „Nu te-am recunoscut. Arăți minunat!”, „Foarte frumoasa. Ești un exemplu bun de urmat”, „Arăți mult mai tinerică cu părul lung”, au fost doar câteva dintre sutele de comentarii pe care Adelina Pestrițu le-a primit.

Într-un interviu pe care Adelina Pestrițu ni l-a acordat cu ceva timp în urmă, vedeta a vorbit cu sinceritate despre cum vede ea conceputul de frumusețe și modul în care aspectul fizic i-a influențat cariera.

„Frumusețea este relativă. Unii te văd frumoasă, alții te văd mai puțin frumoasă, ca să nu zic urâtă. De fapt, este foarte important cum te simți tu în pielea ta. De-a lungul timpului am recurs la anumite ajutoare din partea doctorilor esteticieni pentru a corecta mici defecte, pe care eu le consideram defecte și pe care le vedeam eu, pentru că, apropo de ceea ce ziceam mai devreme, important este cum te simți tu în pielea ta. Am considerat că trebuie să fac anumite retușuri și le-am făcut. Da, am perioade în care mă simt frumoasă, foarte frumoasă sau mai puțin frumoasă”, a declarat ea.

Adelina Pestrițu a recunoscut că aspectul fizic a ajutat-o în cariera sa: „Aspectul fizic m-a ajutat foarte tare în carieră pentru că eu vând imagine. despre asta este vorba. Antreprenorii vând imagine. Trebuie să fie impecabili, trebuie să meargă la sală, să se întrețină, să aibă grijă de psihicul lor pentru că psihicul o să îi conducă întotdeauna spre succes”.

