Ilinca Vandici, despre depresia postnatală: “Am încercat să fac față singură depresiei postnatale, dar n-am reușit în totalitate”

Tot mai multe femei se confruntă cu depresia postnatală, o stare de tristețe, vinovăție, anxietate, care apare la femei imediat după ce dau naștere. De cele mai multe ori, femeile aleg să nu vorbească deschis despre asta din cauza presiunii sociale cu care se confruntă.

Ilinca Vandici și-a lansat un canal de Youtube, iar în primul ei video a vorbit despre un subiect extrem de sensibil: depresia postnatală. Prezentatoarea TV a dezvăluit care a fost experiența ei și de ce a decis să vorbească despre asta: “Una dintre problemele cu care m-am confruntat a fost depresia postnatală. Eu am făcut o greșeală de-a lungul timpului și acum încerc să remediez situația; n-am prea vorbit despre lucrurile care m-au afectat, despre greutățile prin care am crescut pentru că am considerat așa, o imagine perfectă trebuie să fie perfectă. În perioada sarcinii am citit, am studiat, m-am informat, am organizat tot, aveam impresia că nimic nu mă poate lovi, pentru că, nu-i așa, eu le știu pe toate. Însă lucrurile nu au stat tocmai așa.”

Ilinca Vandici a povestit care anume a fost momentul în care s-a declanșat depresia postnatală: “În prima seară când am venit acasă cu Zian de la spital, copilul meu a plâns opt ore. Îmi aduc aminte și acum de asta pentru că au fost opt ore al dracului de grele. Cumva simțisem dinainte atacurile de panică, din spital, și cred că cel mai tare m-a durut momentul în care am realizat că eu, ca mamă, nu pot să fac nimic pentru copilul meu ca el să se liniștească. Ce am simțit eu în acele opt ore este foarte greu de exprimat în cuvinte. E frustrant pentru o mamă să nu reușească să-și liniștească copilul. Cred că în noaptea aceea a fost noaptea în care am simțit concret cum s-a instalat depresia postnatală.”

Pe lângă asta, Ilinca a menționat și care au fost trăirile, stările și sentimentele care o încercau în acele momente grele, dar a mărturisit și că nu a trecut în totalitate peste depresia postnatală: “Îmi era frică, îmi era teamă, eram obosită pentru că nu dormisem și știm cu toții că oboseala în condiții de stres e cel mai mare dușman al unui om. Eram stresată, aveam atacuri de panică, nu puteam să respir, iar toate astea i le transmiteam copilului meu. E clar că n-am trecut peste asta total, însă am reușit să depășesc episodul respectiv. Am încercat să fac față singură depresiei postnatale, dar n-am reușit în totalitate. Cred că a fost prima oară în viața mea când am avut atacuri de panică, până atunci nu am știut ce înseamnă asta.”

De asemenea, Ilinca Vandici a ținut să le dea câteva sfaturi femeilor care trec prin experiențe similare celei prin care a trecut ea, demonstrându-le faptul că este important să vorbești deschis despre această experiență: “Există viață după o depresie postnatală. Nu încercați să duceți totul singure, eu am făcut asta și nu a fost bine. Vorbiți, destăinuiți-vă, încercați să nu renuțați la lucrurile care vă plac. E în regulă să greșim, e în regulă să nu fim perfecte.”

