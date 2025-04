Imagini cu hotelul Simonei Halep din Mamaia Nord. Cum arată și cât costă o noapte de cazare

În anul 2020, Simona Halep și-a deschis în Mamaia Nord un hotel de lux, foarte aproape de plajă, prin care le oferă oaspeților experiențe de vis pe litoral românesc.

Simona Halep deține în Mama Nord un hotel, care se află la câteva minute de mers pe jos de Plaja Marina Regia. În cazul în care te tenta ideea de a-ți petrece vacanța aici în vara anului 2025, află că prețul nu este chiar accesibil.

Întreaga proprietate de pe litoral dispune de restaurant, bar, WiFi gratuit, dar și o parcare privată gratuită. În ceea ce privește camerele, acestea sunt spațioase și au mai multe dotări, printre care climatizare, dulap pentru haine, baie proprie, prosoape, uscător de păr, televizor smart, frigider și balcon cu o vedere spectaculoasă către mare. La capitolul mic dejun, acesta este divers, iar persoanele care se cazează au la dispoziție de ales dintre o masă tip bufet, continental sau american. Recepția hotelului Simonei Halep din Mamaia Nord este deschisă non-stop, iar turiștii pot cere servicii de transport.

Hotelul Simonei Halep din Mamaia Nord se află la câțiva kilometri de Plaja Phoenicia și de Lacul Siutghiol. Sportiva și-a dorit să le ofere persoanelor care se cazează la hotelul ei din Mamaia Nord o experiență cu adevărat premium și să nu le lipsească absolut nimic. Astfel, având în vedere condițiile, serviciile, precum și poziționarea proprietății, prețurile sunt pe măsură. Așadar, la jumătatea lunii iulie, când este chiar sezonul, prețurile pentru o noapte de cazare pornesc de la suma de 706 lei. O cameră dublă Deluxe cu balcon și vedere la mare, pentru două persoane spre exemplu, costă 1.413 de lei. Prețul pentru o cameră King cu vedere la mare este de 868 de lei, iar pentru apartamentul Deluxe este 1.574 lei.

La începutul lunii februarie, Simona Halep a făcut publică decizia de a se retrage din tenis, hotărâre pe care a anunțat-o în timpul turneului Transylvania Open, desfășurat la Cluj-Napoca.

Recent, Simona Halep a vorbit despre acest moment, dezvăluind că nici părinții săi nu știau despre planul său de a se retrage.

„La Cluj nici părinţii mei nu ştiau că mă voi retrage, am avut un feeling urât, parcă nu mai puteam. Şi la finalul meciului le-am spus că am decis să mă retrag. A fost decizia mea şi sunt împăcată că am luat-o la Cluj. Nu am vrut o ceremonie mare, am făcut cum am vrut eu, deşi Darren Cahill voia altceva. Dar ce am făcut, fac pe barba mea. Dar am învăţat mereu şi am ascultat mereu şi le mulţumesc tuturor care au fost alături de mine”, a declarat Simona Halep în cadrul emisiunii „Așii tenisului”, difuzată pe Digi Sport 1.