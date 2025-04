Anunțul cu care Lidia Buble și-a îngrijorat fanii. Ce a dezvăluit artista, chiar pe 1 aprilie, și ce a povestit ulterior: „Am vrut să știți asta de la mine…”

Lidia Buble are o carieră muzicală de succes și a avut până acum o mulțime de colaborări muzicale cu nume cunoscute din industrie, cum ari fi Fly Project, Direcția 5 și VUNK. Însă, celebritatea a cunoscut-o în anul 2014, odată cu melodiile „Kamelia” și „Noi simțim la fel”, fiind sprijinită artistic de Adrian Sînă, iar piesele i-au adus o recunoaștere impresionantă în rândul publicului.

Lidia Buble are o relație foarte apropiată cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare și le dezvăluie zilnic aspecte inedite din viața ei personală.

Pe 1 aprilie, Lidia Buble le-a mărturisit fanilor pe Instastory că a luat o decizie radicală și vrea să renunțe la muzică.

„Ciao, prieteni! Vă zic așa, repede, pe scurt, pentru că nu am chef să dau prea multe explicații, dar mă rog, în fine. Eu o să mă retrag din industria muzicală, explicațiile nu știu când o să le primiți, am vrut să știți asta de la mine. Mă rog, oricum ar fi apărut în presă în următoarele ore, dar nu mai contează. Știti că am zis că mereu, de fiecare dată când o să fie ceva legat de viața mea și consider eu că ar trebui să știți vă anunț eu înainte. Deci, de astăzi, vă anunț retragerea mea din industria muzicală. Nu știu! Văd eu când mă simt mai bine și mă calmez și sunt în stare să vă spun mai multe o să vă spun. Să aveți grijă de voi”, a încheiat cântăreața pe un ton serios.

După câteva ore, ea a revenit, amuzată probabil de numărul mare de reacții pe care l-a primit după anunțul inedit, recunoscând că a fost doar o păcăleală de 1 aprilie.

„Nu mă las de muzică nici cu slujbe”, a spus ea râzând pe rețelele de socializare. „Am primit atâtea mesaje. La unele m-am simțit vinovată că am făcut gluma asta. Probabil o fi fost proastă gluma. Nu am mai făcut glume de 1 aprilie de când eram mică”.

Lidia Buble se poate declara și o femeie de afaceri de succes deoarece sumele pe care le obține din muzică și alte colaborări nu sunt deloc neglijabile.

Firma pe care o deține Lidia Buble – și care nu are alți angajați – a avut o cifră de afaceri în creștere în ultmii ani. Conform Spynews, cifra de afaceri pe anul 2023 a firmei pe care o deține artista, este de 891.583 de lei, mult mai bine decât în 2022, când a avut o cifră de afaceri de 693.954 de lei. În comparație, în 2021, cifra de afaceri a artistei a fost de doar 297.799 de lei.

Lidia Buble a vorbit recent despre câștigurile ei, care provin atât din activitatea ei muzicală, cât și din colaborările pe care le are cu diverse brand-uri.

„Dacă și scrii la acea piesă, aici vorbim de linii melodice și versuri, atunci poți să câștigi destul de bine și din difuzările de pe radio. Clar, îmi doresc foarte mult ca piesele mele să fie difuzate pe radio, pentru că vreau să ajung la cât mai multe suflete. Dar dacă nu mi-a intrat piesa pe radio nu intru în depresie. Nu sunt disperată, nu, toți artiștii își doresc să fie pe radio, trebuie să fim ipocriți să nu recunoaștem lucrurile acestea. Dar totuși cred că cei mai mulți bani un artist poate să-i facă din contracte de imagine, și asta pentru că am avut și știu ce înseamnă, și din concerte. Din asta trăiesc”, a declarat Lidia Buble în cadrul emisiunii Fresh by Unica .

Lidia Buble a mai făcut mărturisiri și despre provocările pe care le-a resimțit de-a lungul timpului în urma celebrității. În ciuda faptului că s-a simțit deranjată în momentul în care au circulat informații false despre ea, artista a ales să nu reacționeze public, iar acum nu este convinsă că a procedat bine.

„Trebuie să recunosc, este foarte deranjant uneori când se mai scriu lucruri neadevărate cumva. Cred că fiecare artist sau actor ajunge la un moment dat să treacă și prin niște știri care nu spun întru totul adevărul, și cumva poate te pun într-o lumină mai puțin plăcută. Iar eu sunt genul de om care întodeauna am strâns din dinți. Poate că nu a fost bine. Mi-a plăcut să țin în mine. Ok, m-am descărcat, am sunat acasă, am vorbit cu ai mei. Dar în fața publicului nu. Și poate că mulți oameni rămân uneori cu o părere greșită despre mine. No, acolo e dureros, într-adevăr”, a completat Lidia Buble pentru aceeași sursă.