Gina Pistol vorbește despre problemele întâmpinate în ultimul trimestru de sarcină

Gina Pistol și Smiley se apropie tot mai mult de momentul în care vor deveni pentru părinți prima dată. Cei doi vor avea o fetiță care se va naște la începutul lunii martie.

Gina Pistol a vorbit în repetate rânduri cu sinceritate despre problemele de sănătate și schimbările prin care a trecut pe parcursul sarcinii. Și acum, aflată în ultimul trimestru de sarcină, își ține la curent urmăritorii de pe Instagram. Vedeta le-a povestit că se confruntă cu o problemă dermatologică, pe care speră să o rezolve curând. „Nu știu dacă ați trecut prin asta, cele care ați născut sau sunteți însărcinate. Mi-au apărut niște alunițe pe gât. Multe. Multe. Nu știu cum se numesc. Oare mai scap de ele?”, a spus Gina Pistol pe Instagram Story.

Recent, Smiley a fost invitat în podcastul lui Damian Drăghici, iar cu această ocazie a făcut dezvăluiri inedite despre partenera lui, Gina Pistol, dar și despre relația lor. „Ne înțelegem foarte bine. E o fată cu suflet mare și foarte empatică și sensibilă, cumva băiețoasă, de gașcă, mă echilibrează foarte tare și nu pune niciun fel de presiune, știind programul meu și știind ce vreau să fac, mă sprijină. De multe ori nu are cu ce să mă ajute efectiv, dar mă ajută pur și simplu că nu pune presiune, nu pune prea multe întrebări, nu îmi cere socoteală pentru nopțile pierdute la studio. Are foarte multe calități ca femeie și ca om. Nu-i un om care să-ți ia energia, ci îți dă energie, care mă distrează. Eu mă distrez cu Gina, ceea ce e foarte important. Are un simț al umorului senzațional.”

Artistul a mărturisit că în cazul lor nu a fost vorba de dragoste la prima vedere și a făcut primele declarații despre o posibilă căsătorie cu Gina Pistol. „M-am îndrăgostit de Gina treptat, nu a fost o dragoste la prima vedere, ne simpatizam de la distanță. Niciodată nu m-am gândit pentru că ori eram eu într-o relație, ori ea, ori amândoi. Treptat a venit totul, natural. (…) Nu exclud căsătoria”, a adăugat Smiley în podcastul lui Damian Drăghici.

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt împreună de mai bine de trei ani. La început au fost extrem de discreți cu privire la relația lor, însă au devenit mult mai prezenți în social media, mai ales după ce au confirmat că vor deveni părinți.

