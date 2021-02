Smiley a cucerit internetul cu cea mai frumoasă imagine în care apare alături de Gina Pistol însărcinată

Smiley și-a surprins fanii care îl urmăresc pe rețelele de socializare cu o imagine emoționantă în care apare alături de Gina Pistol, însărcinată în 8 luni. Artistul apare sărutând burtica de gravidă a Ginei și a acompaniat imaginea cu textul „Dimineata cu fetele mele..”

Smiley a vorbit cu emoție în emisiunea „Vorbește Lumea” de pe PRO TV despre ultimele pregătiri înainte de venirea pe lume a fetiței, dar și despre emoțiile pe care le are în privința acestui nou rol din viața lui. „Sunt pe ultima sută de metri, la ultima strigare. Încep să devin din ce în ce mai entuziasmat de ce urmează. Cred că sunt pregătit. Habar nu am ce mă așteaptă. Sunt entuziasmat să o cunosc. Nu știm exact când se va naște, aflăm luna aceasta data. Mai durează o lună și un pic. De la o vreme, toată lumea îmi zice Smiley tăticul, nu Smiley omul”, a declarat Smiley.

Artistul a declarat că el și Gina Pistol au cumpărat deja tot ce este nevoie pentru venirea pe lume a fetiței lor. „Avem tot. Suntem înarmați până în dinți. Am reușit să renovăm și o parte din casă. Mai urmează să luăm niște hăinuțe, dar suntem pregătiți la capitolul cărucioare, pătuț, scaun de mașină.”

„Abia aștept să o țin în brațe. Sunt puțin, așa, emoționat, pentru că nu sunt foarte îndemânatic, dar când vine vorba de lucruri importante mă mobilizez”, a adăugat Smiley.

Și cum toată lumea este curioasă în privința numelui, artistul a declarat că el și Gina l-au ales deja, însă nu vor să îl facă public încă. „Ne-am decis asupra numelui, dar nu îl divulgăm decât după ce se întâmplă. Deja m-am apucat de sală, să mă pregătesc fizic. Nu am o frică că o să fie fetiță. Sunt foarte încântat de treaba asta și abia aștept să o văd, să o cunosc. La ecografie nu are nasul meu, ceea ce e ok, dar abia aștept să văd. Cred că o să fie foarte frumoasă”, a declarat Smiley în emisiunea „Vorbește Lumea.”

Gina Pistol a vorbit în repetate rânduri cu sinceritate despre schimbările prin care a trecut pe parcursul sarcinii. Ea a adus în discuție și faptul că suferă de sindromul picioarelor neliniștite, o afecțiune neurologică, senzitivo-motorie, care afectează calitatea vieții, conducând la tulburări de somn și oboseală.

Dincolo de această problemă de sănătate, Gina Pistol a vorbit despre momentul în care se așteaptă să nască. „Deci eu mai am cam 5 săptămâni, 6 cel mult. Atât mai am. (…) Și cum se lasă seara, cum încep să mă doară picioarele. E groaznic să suferi de sindromul picioarelor neliniștite. Simți nevoia să le miști în continuu și ai un ecou de durere în picioare.”

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt împreună de mai bine de trei ani. La început au fost extrem de discreți cu privire la relația lor, însă au devenit mult mai prezenți în social media, mai ales după ce au confirmat că vor deveni părinți.

