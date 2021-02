Fiica Ginei Pistol și a lui Smiley va avea o cameră foarte elegantă

Fiica Ginei Pistol va veni pe lume într-o lună, dacă sarcina vedetei va merge, ca și acum, în parametri normali. Până acum Gina Pistol nu a avut parte de complicații în sarcină, în afară de sindromul picioarelor neliniștite, despre care le-a vorbit fanilor ei, cu onestitate, în mai multe rânduri.

Însă vedeta are planuri mari de dus la îndeplinire până la nașterea fiicei sale și a partenerului său de mai mulți ani, Smiley. Aceasta s-a apucat de o renovare și curățenie generală a locuinței, astfel încât să își aștepte micuța într-o casă ca nouă.

Fiica Ginei Pistol și a lui Smiley va avea parte de o cameră doar a ei, decorată în nuanțe elegante de alb și gri, care este aproape gata. „Zici că există niște reguli nescrise pentru femeile însărcinate. Dacă ești în al doilea sau al treilea trimestru trebuie să zugrăvești, renovezi, să faci curățenie generală. Orice ca să-ți faci viața grea. Ca să nu-ți fie ușor.”

„Nu vă puteți înțelege cu noi în perioada asta. Dacă unei femei însărcinate i s-a pus pata pe curățenie generală, renovare, nu există până nu face ca ea”, a comentat Gina Pistol într-un Instastory în care și-a dezvăluit planurile.

Recent, vedeta a împărtășit fanilor și imagini cu o parte din mobilierul și tapetul cu care amenajează camera. Astfel, camera fiicei Ginei Pistol pare să fie una luminoasă, în mare parte albă – iar părinții ei au instalat deja un pătuț alb, un dulap și o masă de înfășat. Vedeta a ales deja și landoul cu care își vor plimba fiica.

„Încet, încet prinde contur camera. Sunt atât de fericită că termin! Mai avem, cred că 20% din treabă: făcut curatul în casă, așezatul lucrurilor la locul lor, de spălat hăinuțele fetiței, mai am de semnat contractul cu banca de celule, cu spitalul privat unde o să nasc, mai trebuie să merg al ecografie… Vai, vai ce picioare îmi dă. Mai sunt analizele… Mă apucă emoțiile. Abia acum încep să realizez ce mi se întâmplă. Pe cuvânt! Am și un pic de panică… nu știu dacă am timp să le termin pe toate până nasc. Wow, cât de repede trece timpul! Incredibil!”, a spus Gina Pistol într-o postare de Instagram.

Câteva dintre imaginile cu camera fiicei Ginei Pistol se regăsesc în galeria foto de mai sus.

