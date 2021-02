Laetitia Casta este însărcinată pentru a patra oară, la 42 de ani, și așteaptă un copil cu partenerul său, actorul Louis Garrel. Supermodel și actriță, aceasta va avea un copil cu actualul său soț, cu care este căsătorită din 2017, după ce avuseseră anterior o relație de doi ani.

Momentan reprezentanții nici unuia dintre actori nu au confirmat oficial faptul că Laetitia Casta este însărcinată, dar actrița a fost surprinsă de paparazzi în vreme ce mergea la conservatorul din Paris pentru a urma cursuri, purtând o haină deschisă și un cardigan roz peste abdomenul deja vizibil rotunjit.

Laetitia Casta este însărcinată pentru a patra oară și va împlini 43 de ani în luna mai. Aceasta a dat naștere primului său copil, Sahteene, în 2001, din relația sa cu fotograful Stéphane Sednaoui. Mai târziu, Casta a fost logodită cu actorul Stefano Accorsi și au împreună doi copii: Orlando (născut în 2006) și Athena (născută în 2009). De șase ani aceasta este într-o relație cu Louis Garrel, în vârstă de 37 de ani, cunoscut pentru rolurile din The Dreamers, Ma Mère, Dans Paris, Love Songs, The Beautiful Person și Making Plans for Lena. La rândul său, acesta este tatăl lui Oumy, botezată Celine, adoptată în 2011 împreună cu fosta sa parteneră, Valeria Bruni Tedeschi, sora Carlei Bruni.

Vestea că Laetitia Casta este însărcinată vine în contextul în care cei doi au păstrat tăcerea în legătură cu relația lor, căsătorindu-se în secret, în 2017, în Lumio, un mic sat în care a locuit bunica ei. Laetitia Casta a povestit în mai multe rânduri despre faptul că dezvăluirea celorlalte sarcini i-a adus neplăceri profesionale, inclusiv discriminare în primirea rolurilor.

De-a lungul carierei sale, Casta a lucrat ca model pentru Victoria’s Secret și L’Oréal, și a apărut pe copertele unor reviste precum Cosmopolitan, Vogue, Rolling Stone, Elle și Glamour, dar a și lucrat cu designeri consacrați precum Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Chanel, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, J. Crew, Louis Vuitton, Givenchy, Roberto Cavalli, Lolita Lempicka, Vivienne Westwood.

Foto: Profimedia

