Paris Hilton și antreprenorul Carter Reum s-au logodit sâmbătă, 13 februarie, după mai bine de un an de relație.

Vestea că Paris Hilton și Carter Reum s-au logodit a fost confirmată chiar de vedetă, pe contul personal de Instagram, acolo unde a dezvăluit și un video emoționant cu momentul în care a fost cerută în căsătorie. Paris a mărturisit că viitorul ei soț, Carter Reum, a plănuit totul în cel mai mic detaliu. „Atunci când îți găsești sufletul pereche, nu știi asta. Simți asta. Dragostea mea și cu mine am fost împreună încă de la prima noastră întâlnire și, de ziua mea, el a organizat o excursie specială în paradisul tropical. În timp ce mergeam la cina de pe plajă, Carter ne-a condus la o cabană împodobită cu flori și s-a așezat în genunchi. Am spus da, da pentru totdeauna. Nu există o altă persoană cu care aș vrea să îmi petrec toată viața”, a scris Paris Hilton pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Paris Hilton (@parishilton)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Vogue (@voguemagazine)

Cererea în căsătorie a fost una restrânsă și a avut loc pe o insulă privată, acolo unde Paris Hilton și Carter Reum sărbătoreau ziua de naștere a vedetei, alături de familiile lor, fiind prezentă inclusiv sora lui Paris Hilton, Nicky, dar și fratele lui Carter, Courtney. Inelul de logodnă este conceput de Jean Dousset, strănepotul lui Louis Cartier. Paris Hilton a purtat o rochie albă semnată Retrofete.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Vogue Noiva (@voguenoiva)

Deși formează un cuplu de puțin timp, pandemia a ajutat-o pe Paris Hilton să își dea seama care sunt lucrurile care contează cu adevărat, iar printre acestea se numără și relația ei. „Ca o persoană care călătorea constant, am avut șansa să stau acasă și să reevaluez ceea ce era important pentru mine. Relația și timpul petrecut cu Carter au fost un cadou. Sunt încântată de următorul nostru capitol”, a declarat Paris Hilton.

„Am avut ocazia unică să o cunosc pe Paris cea reală, am fost doar noi noi în ultimele 15 luni și nu aș putea să fiu mai încântat și norocos să o am ca viitoarea mea soție și parteneră. Ea strălucește prin amabilitatea ei, etica muncii, autenticitate și vocea ei pentru a face lumea un loc mai bun și va face același lucru în calitate de viitoare mamă și soție”, a adăugat Carter Reum.

În luna ianuarie a anului 2021, Paris Hilton a dezvăluit în cadrul podcastului The Trend Reporter with Mara că a început procesul de fertilizare in vitro. Vedeta a adăugat și că a ales această metodă pentru că era singura cale prin care se putea asigura că va avea doi gemeni: o fată și un băiat.

Paris Hilton și Carter Reum se cunosc de mai bine de zece ani, dar formează un cuplu din 2019. În luna septembrie a anului trecut, Paris a mărturisit că își dorește gemeni și că deja a ales numele pentru viitoarea ei fetiță.

Carter Reum are 40 de ani, este din Chicago și a urmat cursurile Universității Columbia. El este autor și antreprenor, cunoscut pentru faptul că a pus bazele unui brand de băuturi alcoolice, VEEV Spirits, alături de fratele lui, Courtney.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro