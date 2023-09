Gina Pistol și Smiley, aventuri în luna de miere. Ce l-a obligat vedeta pe artist să facă: „Nu e ceva de povestit acasă”

Gina Pistol și Smiley au parte de momente de neuitat în luna de miere. După o nuntă de vis, în care emoțiile au pus stăpânire pe cei doi, fosta prezentatoare TV și artistul au plecat pentru câteva săptămâni în Sudul Franței, într-o vacanță superbă, exact pe gustul lor.

Cu toate că sunt într-o călătorie doar în doi, fără micuța lor Josephine, Smiley și Gina Pistol își țin fanii de pe rețelele de socializare la curent cu toate noutățile. Artistul și-a obișnuit comunitatea cu daily vlogs, care au devenit foarte îndrăgite de public. Într-unul dintre videoclipuri, cântărețul a povestit un moment foarte amuzant ce s-a petrecut în vacanță.

Deși programul lor de vacanță este unul plin de activități interesante și de plimbări prin locuri încărcate istoric, Smiley a început ziua cu un masaj în cuplu, fiind obligat de partenera sa să meargă împreună. Juratul de la „Vocea României” a glumit pe seama cerinței soției lui, însă s-a conformat dorinței sale. Din păcate, masajul nu a fost unul atât de reușit încât să îl impresioneze și nici nu este de părere că merită să vorbească prea mult despre el.

Gina Pistol și Smiley se bucură din plin de luna lor de miere, într-o locație de vis. Totuși, chiar și în această îndepărtată destinație, cei doi au dat nas în nas cu un actor renumit. Artistul a împărtășit cu urmăritorii săi de pe social media întâlnirea surpriză cu starul și a relatat modul în care s-au intersectat căile cu acesta.

Starul pe care l-au întâlnit Smiley și Gina Pistol în timpul escapadei lor romantice nu este nimeni altul decât Tom Hanks. Cei doi proaspăt căsătoriți și-au petrecut luna de miere în sudul Franței, o destinație adorată de călători, unde se delectează cu vremea minunată și peisajele de poveste. În plus, locul este renumit ca fiind și unul dintre cele mai iubite de către vedetele de pe marele ecran, motiv pentru care Gina Pistol și Smiley au avut șansa să-l întâlnească pe însuși Tom Hanks.

„Hai să vă spun cum am dat peste Tom Hanks pe plajă la Cannes! Am început dimineața cu un mic dejun corespunzător: fructe, legume și croissant original, de la mama lui. Apoi am plecat frumușel către Cannes. La Cannes am prins vreme minunată… bărci multe parcate, nicio barcă parcată pe dos. Am plecat un pic mai culturalizați decât am venit și am mers să discutăm despre ce am văzut la o înghețată delicioasă. Superbă zi am avut, dar încă ne-a rămas gândul la Tom Hanks. O fi fost sau n-o fi fost el?!”, a mărturisit Smiley.