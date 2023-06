Imagini inedite de la nunta lui Emi de la Noaptea Târziu

Emi de la Noaptea Târziu și partenera lui, Mădălina, s-au căsătorit religios, la câteva zile de când cei doi au avut cununia civilă. Artistul și soția lui au făcut pasul acesta după trei ani de relație.

După cununia religioasă, a urmat o petrecere pe cinste. La nunta lui Emi de la Noaptea Târziu cu partenera lui, Mădălina, au participat o mulțime de vedete, printre care nașii lor, Eliza și Cosmin Natanticu, dar și colegii lui de trupă, Cuza și Cucu. Evenimentul lor a fost fabulos și au avut și un tort pe măsură, la fel de spectaculos. Pentru nuntă, soția artistului a ales o rochie albă cu o crăpătură adâncă pe un picior, iar el a purtat un costum clasic.

„De astăzi ne puteți spune domnul și doamna, pentru că am evoluat în scara ierarhică în societate. Sunt doamna Popescu de azi. Mi-a spus că până să mă întâlnească a spus că nu se va mai căsători niciodată. I-am cunoscut și eu pe părinții ei și le-am zis că e păcat, că a stat atâta timp pe numele lor, să stea și pe numele meu” , au spus Emi de la Noaptea Târziu și Mădălina, conform spynews.ro .

La cununia civilă, care a avut loc în urmă cu câteva zile, Emi de la Noaptea Târziu a purtat un costum bej, în timp ce soția lui, Mădălina, a preferat o salopetă cu detalii sclipitoare în zona decolteului și o fundă supradimensionată în spate.

„Am facut-o și pe asta! Love all my family and friends sau como se dice! 🤣❤️ Sper să fiu un soț așa cum meriți și să îmi simți cât mai puțin defectele! Te iubesc!!”, a scris pe Instagram Emi de la Noaptea Târziu.