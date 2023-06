Adevăratul motiv pentru care Cătălin Scărlătescu a acceptat să participe la emisiunea America Express

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru sunt într-o relație de ceva vreme. Cei doi au format o echipă pe cinste la America Express, iar prin intermediul show-ului publicul a avut ocazia să îi descopere mai bine și să vadă cum se descurcă în fața unor provocări de care nu au mai avut parte până atunci. Pe tot parcursul competiției, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au arătat că pot face față provocărilor pe care le întâmpină pe traseu și că sunt determinați să ajungă până la capăt. Din păcate pentru ei, aventura America Express s-a încheiat înainte de a ajunge în marea finală a show-ului.

Recent, Cătălin Scărlătescu a vorbit despre cum a fost experiența America Express, recunoscând faptul că a acceptat să participe la show după insistențele partenerei sale, dar și ale producătoarei emisiunii, Mona Segall.

Cătălin Scărlătescu a simțit presiunea și stresul competiției, iar acest lucru ar fi afectat relația sa cu Doina Teodoru. În mod surprinzător, după terminarea emisiunii, el a hotărât să-și facă bagajul și să plece timp de o săptămână fără a-i da nicio explicație acesteia. Chef-ul a mers în Vamă și în Deltă, unde a petrecut timp în liniște și a încercat să se elibereze de experiența concursului.

De asemenea, Doina Teodoru a decis să își ia și ea câteva zile libere departe de casă și a plecat la munte și în Bulgaria pentru două săptămâni. Odată ajunși amândoi acasă, cei doi s-au simțit la fel ca de obicei și au existat probleme în cuplul lor.

„Trei zile am stat în Vamă, după care m-am dus în Deltă și în prima zi de Deltă mi-am luat barca și mi-am întins doar bețele, nici n-am aruncat la pește doar am pus bețele pe poziție și am stat. A venit unu cu barca și m-a întrebat: Ce faci? Stau. Păi n-ai aruncate alea. Și ce? Păi nu pecuiești? Ba da. Păi? Păi nu vreau să prind nimic, vreau doar să stau!. Pur și simplu am fugit și în momentul în care ne-am întors amândoi acasă ne-am uitat unul la altul și ne-a bufnit râsul și ne-am văzut de viață în continuare”, a declarat Cătălin Scărlătescu în același podcast.