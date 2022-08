Gina Pistol, imagine inedită în costum de baie. Cum s-a fotografiat vedeta la plajă

Gina Pistol este printre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din showbiz-ul autohton, care se bucură de atenția unei mari comunități de fani. După ce a născut în urmă cu mai bine de un an, vedeta a decis să slăbească pentru a reveni la formele inițiale și i-a ținut pe internauți la curent cu întreg procesul. Acum, partenera lui Smiley este mândră de silueta sa și a postat o imagine inedită în costum de baie.

Prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” este mândră de rezultatele la care a ajuns. Gina Pistol se bucură de o siluetă de invidiat, pe care a evidențiat-o într-un costum de baie format din două piese galben. Partenera de viață a lui Smiley s-a fotografiat la plajă și a împărtășit imaginea cu fanii de pe Instagram.

În ultimele luni, Gina Pistol s-a concentrat mai mult asupra fizicului ei și s-a hotărât să scape de kilogramele în plus acumulate în timpul sarcinii. Astfel, prezentatoarea TV și-a făcut un program bine stabilit și a urmat o alimentație corectă. Vedeta le-a dezvăluit urmăritorilor săi cum a reușit să slăbească 15 kilograme într-un timp scurt.

La începutul lunii august, Gina Pistol a spus că mai are de slăbit câteva kilograme și le-a dezvăluit fanilor greutatea pe care o avea în acel moment. Vedeta a postat o imagine cu cântarul care indica 57,7 kilograme, fiind foarte aproape de greutatea pe care și-o dorește.

„Mi-a scris toată lumea că am slăbit foarte mult. Nu am slăbit foarte mult, mai am de dat jos vreo 3-4 kilograme. La înălțimea mea, chiar și 2 kilograme în plus sau în minus au un impact foarte mare vizibil. După ce am avut un blocaj și nu mai reușeam să scad sub 59 de kilograme, am început să iau pastilele astea”, a transmis Gina Pistol pe Instagram.