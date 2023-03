Gina Pistol, adevărul despre zvonurile conform cărora ar începe o colaborare cu PRO TV

Gina Pistol a uimit pe toată lumea cu anunțul său de acum o lună, când a declarat că își pune temporar în pauză cariera profesională, după șapte ani de colaborare cu postul Antena 1. În mediul public au apărut speculații că vedeta ar urma să se alăture echipei de la postul rival, PRO TV.

Vedeta și-a schimbat planurile, punând acum viața de familie pe primul loc și cariera pe un loc secund. Într-un interviu pentru Click!, Gina Pistol a explicat decizia de a se retrage momentan din lumina reflectoarelor. Totodată, a negat zvonurile legate de o posibilă plecare la PRO TV , afirmând că nu există niciun adevăr în acest sens și că nu se pune problema unei astfel de mutări.

„Mi se pare normal să fac asta, să mă axez pe familia și pe copilul meu. Acum îmi doresc să iau o pauză pentru că am avut ultimii doi ani din viață destui de grei, așa că am vrut să iau o pauză. Bineințeles că o să mă întorc în televiziune, nu știu când, acum vreau să mă bucur de momentele frumoase alături de cei dragi. Sunt doar speculații cu plecarea mea la PRO-TV. Nu este nimic adevărat. Am renunțat momentan pentru o perioadă la TV pentru că așa am simțit”, a declarat Gina Pistol, pentru Click!.