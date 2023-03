Adevăratul motiv pentru care Gina Pistol s-a retras de la Antena 1. Dezvăluirile producătoarei Mona Segall: „Am încercat să o fac să se răzgândească”

Gina Pistol a decis să renunțe la cariera în televiziune, după 7 ani de colaborare cu Antena 1. Mona Segall, producătoarea emisiunilor de la Antena, a oferit detalii despre decizia prezentatoarei TV de a părăsi proiectul Chefi la cuțite , susținând că a încercat să o facă pe partenera lui Smiley să se răzgândească.

Mona Segall a fost invitată la podcastul Fain & Simplu moderat de Mihai Morar, unde a discutat despre motivul pentru care Gina Pistol a ales să plece de la Antena 1. Conform declarațiilor făcute de Mona Segall, partenera lui Smiley a decis să renunțe la emisiunea Chefi la cuțite pentru a petrece mai mult timp cu fiica sa, Josephine. Astfel, producătoarea a încercat să o convingă să rămână, însă, în cele din urmă a înțeles că familia este importantă pentru Gina.

„Chefi la cuțite nu este ușor de făcut. Pentru noi, că suntem la sezonul 12, sigur că pare mai ușor. Dar munca Ginei, mai ales în perioada de audiții înseamnă că stă de la 10 dimineața, ea trebuia să plece de acasă de la 8, și uneori stătea până la 2 noaptea. Ea e obișnuită să stea cu cea mică, iar cea mică e obișnuită cu ea. Ea asta a ales. Nu mi-a fost ușor. Am încercat să o facă să se răzgândească, dar nu prea încerc să fac oamenii să se răzgândească atunci când e vorba despre o asemenea hotărâre de care depinde viața, familia. Am făcut și eu greșelile mele. Eu n-am ales niciodată familia și îmi pare rău în anumite momente. Îmi pare rău doar pentru fiul meu, dar nu puteam să o fac altfel. Sentimentul de vinovăție există. Nu încerc să conving pe nimeni, pentru că sunt decizii de viață și nu fac decât să mă supun eu unei mare presiuni și responsabilități”, a declarat Mona Segall.

Prin urmare, sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite, care va fi transmis de Antena 1 în această primăvară, va fi ultimul prezentat de Gina Pistol . În timpul anunțului său, vedeta TV a făcut o declarație emoționantă.

„Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci: Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la Chefi la cuțite, mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea Chefi la cuțite și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune. Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de Chefi la cuțite și 3 de Asia Express. Le mulțumesc celor trei magnifici care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele. Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume”, se arată în comunicatul oficial transmis de Antena 1.