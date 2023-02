Cu ce se ocupă Gina Pistol de când a anunțat că se retrage din televiziune

După o colaborare de 7 ani cu postul TV Antena 1, timp în care a fost prezentatoarea emisiunilor de succes Chefi la cuțite și Asia Express, Gina Pistol a decis că a sosit momentul unei pauze în activitatea profesională, pentru a-și putea dedica mai mult timp familiei, în special creșterii fiicei sale, Josephine.

Astfel, sezonul 11 Chefi la cuțite, care va fi difuzat de Antena 1 în această primăvară, este ultimul prezentat de Gina Pistol.

De când a făcut anunțul care i-a întristat pe fani, multă lume s-a întrebat cu ce se ocupă acum Gina Pistol, în afara timpului dedicat creșterii fetiței sale. Prezentatoarea are o comunitate foarte strânsă de fani cu care interacționează frecvent și povestește despre momentele importante din viața ei.

De altfel, Gina Pistol este și una dintre cele mai apreciate creatoare de conținut din România, astfel că este mereu implicată în campanii publicitare, de la produse pentru bebeluși, la produse cosmetice, de îngrijire personală sau piese vestimentare, campanii care îi aduc un venit considerabil.

„Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la Chefi la cuțite, mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea Chefi la cuțite și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune.