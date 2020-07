Gigi Hadid și-a arătat cu mândrie burtica de gravidă

Gigi Hadid a mărturisit în nenumărate rânduri faptul că a vrut să împărtășească cu persoanele dragi faptul că este însărcinată. Însă, de când a anunțat și public, ea a dezvăluit mai multe detalii despre sarcină.

Gigi Hadid a făcut pe contul personal de Instagram un live în care le arată fanilor cu mândrie burtica de gravidă. Modelul în vârstă de 25 de ani a explicat că acum încearcă să documenteze întreg parcursul sarcinii. „Am făcut o mulțime de fotografii burticii și le-am trimis prietenilor, familiei. Este emoționant deoarece încerc să documentez totul foarte bine, mai multe persoane mi-au spus să mă asigur că nu ratez nimic”, a spus Gigi Hadid.

Gigi Hadid explains shes keeping her pregnancy private for now and shares a little look at her bump: Theres my belly, yall. Like its there.' pic.twitter.com/kV6dmiJYcb

— Alyssa Bailey (@alyssabailey) July 15, 2020