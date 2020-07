Gigi Hadid dezvăluie cum a reușit să își ascundă sarcina timp de șase luni

La începutul lunii mai, Gigi Hadid a confirmat că așteaptă un copil împreună cu iubitul său, Zayn Malik. Vestea a luat pe toată lumea prin surprindere, iar asta mai ales din cauza dinamicii relației celor doi. Zayn și Gigi și-au început povestea de iubire în noiembrie 2015, s-au despărțit în martie 2018, însă la scurt timp s-au împăcat.

Totuși, în ianuarie 2019 s-au despărțit din nou, despărțire care a durat până la finalul anului. Înainte de Sărbătorile de Iarnă, cei doi au ținut să își anunțe fanii că formează din nou un cuplu, după ce Hadid a postat pe Instagram Stories o imagine în care apărea gătind alături de mama lui Malik.

Iar câteva luni mai târziu, Gigi a confirmat faptul că va deveni mamă într-un interviu video cu Jimmy Fallon, difuzat în cadrul emisiunii The Tonight Show With Jimmy Fallon from home.

Recent, tânărul model a vorbit despre cum a reușit să își ascundă sarcina timp de șase luni. Într-un live pe care l-a ținut pe contul său de Instagram, o fană i-a adresat următoarea întrebare: „Cum de nu ai burtă? Eu sunt însărcinată în patru luni și am o burtă imensă. Arăți grozav!”. Gigi i-a răspuns printr-un comentariu în care a dezvăluit că un outfit potrivit și un unghi bun, pot face minuni. „Acest unghi și salopeta largă creează o iluzie optică. Din profil e cu totul o altă poveste!”, a scris aceasta.

Gigi și-a dorit să țină secret cât mai mult timp sarcina și să se poată bucura de aceste momente doar alături de familia sa și de prietenii apropiați. Când în presă au apărut primele zvonuri legate de sarcină, aceasta a declarat că „evident, ne-ar fi plăcut să anunțăm știrea în modul nostru, însă suntem foarte încântați și fericiți și recunoscători pentru toate mesajele de susținere și felicitările pe care le-am primit”.

