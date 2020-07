Cum s-a schimbat relația dintre Gigi Hadid și Zayn Malik, de când au aflat că vor deveni părinți

Vestea că Gigi Hadid este însărcinată a luat prin surprindere pe toată lumea. Gigi Hadid și Zayn Malik, partenerul ei, urmează să devină părinți pentru prima dată.

O sursă a declarat recent pentru Us Weekly că Gigi și Zayn petrec tot mai mult timpul împreună. „Gigi a locuit la ferma mamei ei alături de Zayn. Ea s-a întors în NYC recent, dar plănuiește să își petreacă cea mai mare parte a perioadei cât este însărcinată la fermă”, a spus sursa.

În urmă cu trei luni, Gigi Hadid confirma că este însărcinată cu primul copil, după ce mai multe surse, dar și mama ei, Yolanda, au dezvăluit acest lucru. Modelul în vârstă de 25 de ani a mărturisit faptul că va deveni mamă în cadrul unui interviu video cu Jimmy Fallon, difuzat în emisiunea The Tonight Show With Jimmy Fallon. „Evident, ne-ar fi plăcut să anunțăm știrea în modul nostru, însă suntem foarte încântați și fericiți și recunoscători pentru toate mesajele de susținere și felicitările pe care le-am primit”, a dezvăluit Gigi Hadid.

Recent, Gigi a vorbit despre cum a reușit să își ascundă sarcina timp de șase luni. Într-un live pe care l-a ținut pe contul său de Instagram, o fană i-a adresat următoarea întrebare: „Cum de nu ai burtă? Eu sunt însărcinată în patru luni și am o burtă imensă. Arăți grozav!” Gigi i-a răspuns printr-un comentariu în care a dezvăluit că un outfit potrivit și un unghi bun, pot face minuni. „Acest unghi și salopeta largă creează o iluzie optică. Din profil e cu totul o altă poveste!”, a scris aceasta.

Ulterior, Gigi Hadid s-a arătat deranjată de insinuările dintr-un articol publicat de British Vogue despre sarcina ei și cum a reușit să o ascundă atâta timp de presă. A reacționat la aceste acuzații printr-o postare pe Twitter. „Ascund… Am spus că într-o salopetă largă, imaginea din față și cea din profil sunt două povești total diferite, nu că am făcut-o intenționat sau că încerc să ascund ceva. Aș fi mândră și fericită să împărtășesc mai multe detalii personale, dar o voi face atunci când voi simți că este momentul potrivit, mulțumesc. Momentan sunt mândră să experimentez și să împărtășesc această perioadă cu familia mea și cu cei dragi”, a concluzionat Gigi.

Disguise ….? 🤨 I said in a baggy jumpsuit the front and side views are visually different stories- not that that was intentional or I was trying to hide anything. Will be proud and happy to share insight' when I feel like it, thanks.

— Gigi Hadid (@GiGiHadid) July 5, 2020