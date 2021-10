Gabriela Prisăcariu, mesaj dur pentru cele care îi critică silueta de după naștere

Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, au devenit părinți pentru prima dată pe 11 septembrie 2021. Modelul în vârstă de 28 de ani pare să își fi revenit spectaculos după naștere, dovadă stând și imaginile pe care le postează pe contul de Instagram.

Gabriela a postat zilele trecute pe Instagram un colaj cu trei fotografii, una din a 5-a săptămână de sarcină, una din a 39-a săptămână de sarcină și una la 5 săptămâni de la naștere. În descrierea imaginii, modelul a scris: „S-a muncit ceva anul ăsta…😬 (blugii din prima poză încă nu mă încap)”.

Deși fotografia a strâns un număr considerabil de aprecieri și mesaje de felicităro, au existat și persoane care au criticat-o pe tânăra mămică pentru faptul că imaginile pun presiune pe femeile care abia au născut sau cele care sunt însărcinate.

„Spui că nu te interesează presiunea socială dar totuși toate postările tale-s despre dacă te încap blugii, nr de kg . Ce vrei să transmiți? Ok, arăți bine după naștere dar nu este treaba nimănui că acum porți S și înainte Xs. Vei ajunge și la xxs dacă asta-ți propui ,dar de ce aceleași postări cu același mesaj ca și cum încerci să arăți sau să demonstrezi. Ai mult mai multe lucruri de arătat și poți mai mult . Sănătate!”, i-a transmis o tânără.

„Ce dramă și cu blugii ăștia… Dragi femei, dacă nu arătați asa după 5 săptămâni de la naștere este okey!..no pressure and depression, please! NU asta este imaginea pe care TREBUIE sa o aveti după naștere pentru ca asa va „impune” societatea în care trăiți. Aveți corpuri diferite, experiențe de naștere diferite etc. Just be kind with yourself!”, a comentat altcineva.

La toate aceste mesaje, Gabriela a răspuns tot prin intermediul rețelelor de socializare „Am o întrebarea pentru toate astea de vă frustrează mai nou postările mele, nu cumva tot voi sunteți cele care înainte de a rămâne eu însărcinată îmi spuneați: ‘Lasă că o să te văd eu după ce faci un copil dacă mai arăți așa’. Unfollow! E simplu, nu trebuie să mă urmăriți! Pa, la revedere!”.

Gabriela a dezvăluit că a revenit la muncă deși au trecut doar 5 săptămâni de când a devenit mamă. „Tocmai am încheiat primul meu job după lunga pauză. A fost interesant. Nu am încăput în câțiva pantaloni, rușinică. Sunt la 5 săptămâni după naștere. Ce credeți? Și eu simt acea presiune despre care vorbesc mămicile, ‘cum facem să slăbim?'”, a mărturisit modelul pe InstaStory. „Eu nu-mi pot permite să stau doi ani acasă cu bebelușul, trebuie să mă întorc la job. Dacă stau acasă doi ani, pe urmă gata, adio modelling. După cum bine știți, un model nu poate să profeseze până la bătrânețe. Așadar, a trebuit să mă pun repede pe picioare”, a continuat aceasta .

Gabriela Prisăcariu și-a luat recent prin surprindere urmăritorii din mediul online, iar asta pentru că a dezvăluit ce nume au ales ea și prezentatorul TV pentru copilul lor. Inițial Dani Oțil mărturisea că își dorește un singur prenume pentru băiețelul lor, în timp ce soția lui își dorea două prenume. Modelul a făcut anunțul prin intermediul unei postări pe Instagram, iar numele copilului lor este Luca Tiago.

Recent, Gabriela Prisăcariu a făcut o glumă despre cum își liniștește copilul atunci când acesta plânge, iar fanele nu au gustat deloc sfatul nostim de parenting al soției lui Dani Oțil. Gabriela a adus pe lume un băiețel sănătos, Luca Tiago, în urmă cu o lună, iar pentru că soțul ei este o persoană publică, fiecare gest al ei a ajuns în atenția presei și a publicului. Oricum, în calitate de model și de creatoare de conținut, și ea era relativ obișnuită cu atenția, însă nivelul acesteia s-a mărit considerabil de când și-a anunțat sarcina și s-a căsătorit.

Așadar, faptul că Gabriela Prisăcariu a făcut o glumă legată de metodele sale de parenting a stârnit o adevărată controversă în online. Despre ce este vorba? Ei bine, modelul a povestit cum își liniștește copilul atunci când acesta plânge. „Ce faci când plânge copilul în mașină? Dai muzica mai tare ca să nu-l mai auzi”, a spus Prisăcariu, aflată la volanul mașinii când fiul ei a început să plângă, în scaunul pentru bebeluși situat în partea din spate a automobilului.

În lipsă de soluții până ar fi putut să oprească mașina, Gabriela Prisăcariu a făcut această mini-relatare de la fața locului care a condus la un val de comentarii. „Ce idee idioată… mă dezamăgești”, i-a scris cineva. Ceva mai târziu, modelul a reacționat. „Bună dimineața la toate perfectele”, a spus acesta, arătând unul dintre mesajele primite.

Cu o lună în urmă, pe 10 septembrie, Gabriela Prisăcariu a făcut anunțul că a devenit mamă, născând prin cezariană. „Am născut vineri seară, pe 10 septembrie, la ora 22.30, prin cezariană. Nu stau acum să explic cum și de ce nu am născut natural și am ales cezariană, pentru că sunt niște lucruri intime. Bebelușul este sănătos. (…) Am născut la un spital privat. Am plătit tot. Oamenii de aici sunt minunați. După ce s-a terminat operația mi-au fost puși niște ciorapi compresivi, care ajută la circulație”, a povestit ea.

