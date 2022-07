Florin Ristei, declarații inedite despre relația cu logodnica lui, Naomi Hedman: „Am experimentat nişte sentimente noi”

Florin Ristei și Naomi Hedman formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut în 2020 la filmările emisiunii „X Factor”, Naomi fiind una dintre concurente, eliminată însă pe parcursul show-ului, iar artistul a fost jurat în sezonul 9. Relația lor a început după ce Naomi a fost eliminată din show-ul de talente, iar la finalul anului 2020 s-au logodit.

Florin Ristei a vorbit în numeroase dăți despre relația cu logodnica lui, dar și despre dificultățile pe care aceasta le-a întâmpinat în încercarea de a se acomoda în România.

„Viaţa mea s-a schimbat în bine, pe toate planurile. Trebuie să recunosc că am mai învăţat puţin la capitolul empatie. Am experimentat nişte sentimente noi şi ceva accent englezesc. (…) Cam greu cu acomodarea, atunci când vii din Londra. (râde) Dar ieşim în câteva locuri. Și-a făcut câteva cunoştinţe. Grupul meu de prieteni îi este chiar foarte apropiat.”, a declarat Florin Ristei într-un interviu acordat recent publicației OK! Magazine.

În ceea ce privește ideea de a-și întemeia o familie și de a avea un copil, artistul spune că nu se grăbește pentru a face acest pas important din viața oricărei persoane, precizând că el și iubita lui iau în calcul o eventuală mutare din România.

„M-am gândit şi să-mi întemeiez o familie, dar nu ştiu dacă Londra ar fi destinaţia câştigătoare pentru asta. Mai e timp de gândire la acest capitol, dar mi-ar plăcea ca, mai târziu, mai ales dacă o să avem copii, să trăim într-o ţară în care să nu le lipsească nimic, de la infrastructură, până la educaţie şi bun simț.”, a mai spus cântărețul pentru sursa citată.

Cum s-a acomodat Naomi Hedman în România

Într-un interviu pentru VIVA!, Naomi Hedman a vorbit despre cum s-a acomodat în România. Modelul a recunoscut că a avut parte de experiențe neplăcute din cauza rasismului.

„Nu cred că mă voi putea obișnui de tot în România, din multe motive, însă aveți o țară foarte frumoasă, de care ați putea profita mai mult. Sunt părți pozitive și părți negative, ca în orice alt loc, însă oamenii sunt cei care pot cu adevărat să facă o schimbare.”

„Întotdeauna sunt tratată diferit din cauza culorii pielii, însă încerc să nu-mi las pacea și somnul afectate de slaba educație a unor oameni”, a adăugat Naomi Hedman pentru VIVA!.

Acum ceva timp, artistul a vorbit în podcast-ul „La Fileu” realizat de Speak, despre cum a început relația dintre el și partenera lui. Florin Ristei a recunoscut faptul că de când a văzut-o pe Naomi Hedman s-a simțit atras de ea. Artistul a cântat alături de ea pe scenă și a dorit să fie în echipa lui în cadrul emisiunii X Factor, însă ulterior Naomi a intrat în echipa Deliei.

„Eu sunt destul de timid. Toată lumea s-a prins că mi-a plăcut de Naomi. A cântat și mi s-a părut că ar cânta mai bine cu cineva. M-am dus pe scenă și Loredana a zis: „Vezi că te-ai aprins.' Chiar am simțit o conexiune cu Naomi din prima. Era pandemie și nu ne pupam, am dat să plec, iar ea mi-a făcut un semn foarte discret, dacă poate să mă îmbrățișeze, să mă pupe. Eu atât am așteptat, am zis: „Da, vino încoa!”

„S-a făcut octombrie și a intrat la Delia în echipă. Am ieșit în oraș și în viața mea n-am trăit o lună așa intensă. N-aveam nici cântări. Am stat numai acasă cu ea. Am dus-o la mare, la munte, la toate cabanele. Eram fiert. Dacă-mi spunea să mă mut la Londra, ziceam da fără nicio discuție. Mi-a luat mințile”, a povestit Florin Ristei în podcast-ul „La Fileu.”

