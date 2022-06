Imagini inedite cu Naomi Hedman, logodnica lui Florin Ristei, înainte de a deveni cunoscută

Naomi Hedman, logodnica lui Florin Ristei, nu este deloc străină de lumea showbiz-ului. Partenera artistului este de origine britanică și înainte să vină în România și să impresioneze publicul de aici cu prestația sa din emisiunea X Factor, în cadrul căreia l-a cunoscut și pe Florin Ristei, s-a remarcat în țara de origine în urma participării la un reality show de dating.

Naomi Hedman este model și cântăreață, iar faima a cunoscut-o în Marea Britanie. Printre colaborările muzicale importante se numără cea cu Nicki Minaj.

În 2016, logodnica lui Florin Ristei a participat în sezonul 4 de la Ex on the beach, un reality show din Marea Britanie realizat de MTV. Formatul emisiunii presupunea ca opt băieți și fete care nu se află într-o relație să meargă la plajă în cautarea dragostei. Însă, povestea lor de iubire se complică atunci când în peisaj își face apariția fostul iubit sau fosta iubită.

În 2016, Naomi Hedman dezvăluia pentru Daily Star Sunday câteva detalii inedite despre sezonul din Ex on the Beach în care era concurentă.

„Acest serial are cea mai mare dramă și cel mai mult sex dintre toate sezoanele Ex on the Beach. Va fi intens pentru telespectatori. Există camere de filmat, dar când a venit vorba de sex nu a fost o problemă. Nu îți ia mult timp să uiți că sunt chiar acolo. Chiar uiți uneori că ai un microfon. Toată lumea face sex. Este un reality show și în viața reală oamenilor le place să facă sex”, povestea Naomi Hedman pentru Daily Star Sunday, citată de Mirror.

Tot în 2016, în perioada în care era protagonistă la Ex on the Beach, Naomi Hedman a fost surprinsă de paparazzi în ipostaze romantice cu Alex Kippen, concurent și el în emisiunea MTV. Cei doi au luat cina la restaurantul Sushisamba din Londra, iar ulterior li s-au alăturat Helen Briggs și Chet Johnson, colegii lor din reality show, relatează Daily Mail.

De asemenea, Naomi Hedman a fost fotografiată în 2016 cu mai multe ocazii participând la diferite evenimente mondene internaționale.

Florin Ristei și Naomi Hedman s-au cunoscut la filmările emisiunii X Factor, Naomi fiind una dintre concurente, eliminată însă pe parcursul show-ului, iar artistul a fost jurat în sezonul 9. Relația lor a început după ce Naomi a fost eliminată din show-ul de talente. Cei doi s-au logodit în luna decembrie a anului 2020.

Într-un interviu pentru VIVA!, Naomi Hedman a vorbit despre cum s-a acomodat în România. Modelul a recunoscut că a avut parte de experiențe neplăcute din cauza rasismului.

„Nu cred că mă voi putea obișnui de tot în România, din multe motive, însă aveți o țară foarte frumoasă, de care ați putea profita mai mult. Sunt părți pozitive și părți negative, ca în orice alt loc, însă oamenii sunt cei care pot cu adevărat să facă o schimbare.„

„Întotdeauna sunt tratată diferit din cauza culorii pielii, însă încerc să nu-mi las pacea și somnul afectate de slaba educație a unor oameni„, a adăugat Naomi Hedman pentru VIVA!.

