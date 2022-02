Flavia Mihășan și familia ei s-au infectat cu coronavirus

Dansatoarea Flavia Mihășan și familia ei traversează o perioadă complicată, dat fiind că toți s-au îmbolnăvit de Covid-19 după ce au intrat în contact cu o persoană cu coronavirus, în timpul unei întâlniri cu prietenii în parc. Cei patru sunt acum în izolare, iar dansatoarea a făcut declarații la postul de televiziune Antena Stars despre cum se simte fiecare membru al familiei. Mihășan este o apropiată a trustului, unde a lucrat în trecut ca asistentă pe platourile matinalului prezentat de Dani Oțil și Răzvan Simion.

Într-o perioadă în care numărul cazurilor de infectare cu coronavirus crește simțitor în România, Flavia Mihășan și familia ei au contractat virusulul, după o ieșire în parc. La doar câteva zile de la respectiva ieșire, Mihășan, partenerul ei, Marius Moldovan, și fiul lor cel mare au fost confirmați ca infectați, după ce s-au testat în urma unor dureri de cap. Cel mai mic dintre copiii dansatorilor, care s-a născut în luna mai anul trecut, nu a fost testat, dar părinții lui presupun că e imposibil să nu fi contractat și el virusul.

Se pare, însă, că Flavia Mihășan și familia ei au avut norocul să scape, până acum, cu o formă ușoară a bolii. În declarațiile acordate într-o emisiunea la Antena Stars, Mihășan a povestit că nu a fost nevoie, până acum, de intervenția medicilor, cu atât mai puțin de spitalizare. După simptomele inițiale, toți se simt foarte bine, iar singura problemă cu care se confruntă în acest moment este plictiseala celor mici, obișnuiți să petreacă zilnic timp în aer liber.

„Cred că am fost cumva asimptomatici. Am avut doar niște dureri de cap. Ne-am întâlnit cu niște oameni care am aflat apoi că au fost pozitivi. Mai avem de stat patru zile, totul este ok. Chiar suntem foarte norocoși. (…) Plictiseala este mare, pentru copii mai mult, că eu aș putea să dorm toată ziua.”, a povestit Flavia Mihășan pentru sursa citată.