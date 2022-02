Flavia Mihășan plănuiește să se întoarcă în televiziune, după trei ani de pauză

Flavia Mihășan, fosta asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, a mărturisit că îi este dor de munca ei, mai ales după trei ani de pauză. În această perioadă, ea a stat departe de micul ecran, concentrându-se pe creșterea celor doi copii ai săi.

Într-un interviu recent, Flavia Mihășan a dezvăluit cum este viața de mamă a doi băieți, dar și cum vede viitorul din punct de vedere de profesional. Vedeta a declarat că și-ar dori să revină în televiziune, însă vrea să îmbine rolul de mamă cu job-ul ei.

Astfel, Flavia Mihășan, care a lucrat ca asistentă pe platourile matinalului prezentat de Dani Oțil și Răzvan Simion, plănuiește să se întoarcă în curând pe micile ecrane, după trei ani de pauză în care și-a dedicat timpul familiei sale. Mamă a doi băieți, unul de trei ani și celălalt de un an, vedeta a făcut față cu succes provocărilor și este gata să revină în atenția publicului.

Întrebată despre cum a reușit familia ei să treacă peste dificultățile din pandemie, vedeta a spus că nu le-a fost ușor, mai ales că nu au fost feriți nici ei de infecția cu coronavirus. Din fericire, familia vedetei nu a avut simptome grave, iar acum toată lumea se simte bine.

„Acum suntem foarte bine. După ce am fost testați pozitiv și a fost totul ok, în sensul că nu am avut simptome, copiii aproape deloc, m-am bucurat că s-a întâmplat așa, mă gândesc că poate s-au imunizat puțin și pot să stau un pic mai relaxată. Ei sunt obișnuiți să iasă afară și să stea destul de mult, să se joace, deci energia lor a trebuit consumată acasă. Dar, suntem creativi și am descoperit foarte multe activități.”, a povestit Flavia pentru sursa citată anterior.