Familia lui Adrian Nartea s-a mărit! Ce a dezvăluit actorul: „Până acum aveam trei fete în casă”

Adrian Nartea este unul dintre cei mai apreciați actori români ai momentului și, la 41 de ani, se poate lăuda cu o carieră de succes și o familie superbă. Actorul și soția lui, Alina Ferinceac Nartea, au împreună două fetițe minunate, Mara și Petra.

Adrian Nartea a dezvăluit într-un interviu acordat recent că familia sa s-a mărit cu încă un membru, fiind vorba despre un cățeluș, o adevărată fericire pentru fetițele sale, dar pentru care a plătit o sumă considerabilă.

„Până acum aveam trei fete în casă, acum am patru, că mi-am luat și cățea. Celălalt câine al nostru, Brioche, a murit anul trecut. Am avut un an de doliu, dar ne-am liniștit. 13 ani a stat cu noi. Noul cățel a costat foarte mult și, pe lângă faptul că el a costat foarte mult, au costat și biletele de avion dus-întors, pentru că sunt scumpe. Am fost până în Olanda după el, că nu există în România. Deci, să zic așa, un total, cu ce am cheltuit puteam să îmi cumpăr un VW Golf 6 (care se vinde pe Internet cu 5.000-6.000 de euro, n.r.). Dar, am făcut-o și pe asta, fetele și-au dorit, îți dai seama. Și eu mă bucur foarte mult. Este rasa Labradoodle, o combinație între Labrador și Poodle şi îl cheamă Millie”, a spus Adrian Nartea, într-un interviu acordat pentru Click!.