EXCLUSIV: Andreea Bălan, noi dezvăluiri despre participarea la emisiunea „America Express”: „Voiam să mă întorc acasă”

Andreea Bălan a avut una dintre cele mai spectaculoase apariții la gala ELLE New Media AWARDS 2022 , care a desemnat cele mai influente personalități din social media pentru al șaptelea an consecutiv. Vedeta a purtat o ținută a unui designer român, Pif Stephano, și a atras toate privirile.

În cadrul interviului acordat pentru ELLE România , Andreea Bălan a oferit noi detalii despre experiența sa în emisiunea „America Express.” Vedeta a mărturisit că a trecut prin provocări foarte dificile și a îndurat condiții precare. Cu toate acestea, artista s-a întors acasă cu adevărate lecții de viață și este mult mai recunoscătoare pentru tot ce are.

În ceea ce privește dorul de casă, Andreea Bălan a dezvăluit că a simțit foarte mult lipsa fiicelor sale, iar la un moment dat s-a gândit chiar să se întoarcă acasă. Cu toate acestea, cântăreața și colega ei, Andreea Antonescu, au rezistat până într-o etapă avansată a competiției, așa cum a dezvăluit vedeta.

„Mi-a fost foarte foarte dor de ele. La un moment dat voiam să mă întorc acasă. Am rezistat eroic. Să reziști acolo, mai ales dacă ai și copii acasă… trebuie să fii foarte puternic atât psihic, cât și fizic. Dar am rezistat destul de mult în competiție, o să vedeți când se va difuza. Am plâns când le-am văzut, mi-a fost foarte dor de ele. Mă așteptam să doarmă, dar m-au așteptat micuțele la 4 dimineața, mi-au sărit în brațe.”

Andreea Bălan și Andreea Antonescu sunt prietene de când erau copii. La fel ca pe scenă, cele două au făcut o echipă fantastică și în „America Express”, unde au dat tot ce au avut mai bun. Artista ne-a dezvăluit că secretul echipei lor a fost faptul că s-au completat reciproc, fiind și personalități diferite.

„Noi ne cunoaștem ca în palmă, a fost bine că am plecat cu ea. Am făcut echipă foarte bună pentru că ne-am completat, noi fiind persoane diferite. De asta am și făcut performanță acolo, o să vedeți. Fiecare zi era grea. Începea cursa la 7 dimineața și terminai la 7-8 seara. Apoi trebuia să îți cauți cazare, băteai din ușă în ușă și uneori nu ți se deschidea. N-aveai mâncare, probele erau foarte grele. În fiecare zi aveai 5-6 misiuni. Nu este un concurs pentru oricine. Noi am rezistat și pentru că suntem obișnuite cu turneele de mici.”