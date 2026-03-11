Emil Rengle și Alejandro Fernandez au stabilit data nunții. Care este vedeta care s-a oferit să cânte gratuit la petrecere: „Să știe toată România că există o nuntă gay în țară”

Cei doi plănuiesc două ceremonii, ținând cont de faptul că în România nu sunt recunoscute căsătoriile între persoane de același sex.

  Actualizat 11.03.2026, 09:40
Emil Rengle si Alejandro Fernandez (1)
Emil Rengle și Alejandro Fernandez trăiesc o poveste de dragoste tot mai solidă și au planuri serioase de viitor. Coregraful și partenerul lui de viață s-au logodit în luna aprilie a anului 2024. La vremea respectivă, Emil Rengle a organizat în secret o cerere în căsătorie spectaculoasă, care a avut loc pe o plajă pustie în Mexic, în timpul unei vacanțe pe care o petreceau împreună. Cei doi vor să își întemeieze o familie și să adopte copii, oferind, astfel, o șansă la o viață mai bună celor care se află în condiții vulnerabile. 

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au stabilit data nunții

Emil Rengle și partenerul său de viață, Alejandro Fernandez, au făcut o schimbare de proporții în viața lor odată cu decizia de a se muta în Dubai. Acum, însă, își doresc să se concentreze și pe nunta lor, care este programată pentru vara anului viitor.

„Trebuie să ne căsătorim, dar mai avem de muncit la asta. Se tot vorbește de nunta noastră, dar problema este că la ora aceasta nu avem organizatori. Căutăm organizatori, dăm sfoară în țară acum, aici. Noi am stabilit data. Nunta va fi anul viitor, la vară. Acesta e planul”, a declarat Emil Rengle, pentru Click!.

Cei doi plănuiesc două ceremonii, ținând cont de faptul că în România nu sunt recunoscute căsătoriile între persoane de același sex. Emil Rengle a recunoscut că planificarea nunții este mult mai grea decât și-ar fi imaginat atât el, cât și partenerul său, Alejandro Fernandez. 

„Știm ce vrem să facem! Vom avea două evenimente. Unul cu familia strânsă, undeva în străinătate, unde este legal să ne căsătorim. În România, pentru că nu e legal și nu avem drepturi, vom face o nuntă uriașă, ca să știe toată România că există o nuntă gay în țară. Cu toate vedetele, cu toți influencerii, cu toți prietenii. Vreau, la această nuntă din România, să-l introduc pe Alejandro complet în cultura noastră. Vreau să fie cu dansuri populare românești, să mâncăm sarmale”, a mai dezvăluit Rengle pentru sursa citată.

Cei doi au început deja să caute persoane care să îi ajute cu planificarea evenimentului, iar un ajutor nesperat a venit din partea lui Nicole Cherry, care s-a oferit să cânte gratuit la eveniment.

„Eu cunosc câțiva organizatori de nunți buni, vă prezint și mai departe vă descurcați voi. Eu maxim pot să vă cânt la nuntă! Atât!”, a spus Nicole Cherry.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez vor să adopte copii

Emil Rengle a precizat că el și partenerul său de viață, Alejandro Fernandez, vor să adopte copii și au planuri serioase în această privință.

„Da, bineînțeles. Ne dorim foarte tare să adoptăm copii. Credem că este un cadou de la Dumnezeu că putem să face asta. Sunt foarte mulți copii care nu au posibilitatea să crească într-o familie, să crească într-o casă unde să fie protejați. După căsătorie, undeva la 4-5 ani, să ne mai trăim copilăria, să fugim prin lume, să ne distrăm, după care ne dorim foarte tare amândoi să formăm o familie. Indiferent din ce parte a lumii vom avea copii, ne dorim să învățăm cultura fiecăruia”, a spus Emil Rengle în emisiunea „Follow Us.”

De ce Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, nu mai colaborează pe plan profesional. Dezvăluirea făcută de creatoarea de conținut: „Nu credem că există o căsnicie perfectă'

Foto: Arhiva ELLE

