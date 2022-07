Elon Musk, primele declarații după ce a devenit din nou tată

Elon Musk a devenit tată de gemeni anul trecut, cu doar câteva săptămâni înainte ca el și iubita sa, Grimes, să o întâmpine pe fiica lor, Exa Dark Sideræl Musk, în luna decembrie.

CEO-ul Tesla, în vârstă de 51 de ani, a devenit tată de gemeni în noiembrie anul trecut, potrivit unor documente judiciare publicate miercuri de The Insider. Gemenii s-au născut în Austin, Texas. Documentele dezvăluie că, în aprilie, Musk și Shivon Zilis, care este directoare de proiect la compania sa, Neuralink, au cerut unui tribunal din Texas să schimbe numele bebelușilor lor, astfel încât aceștia „să aibă numele de familie al tatălui lor și să conțină numele de familie al mamei lor ca parte a numelui de mijloc.”

Sosirea gemenilor pe lume a avut loc cu doar câteva săptămâni înainte ca Musk și fosta sa parteneră, cântăreața Grimes, să întâmpine o fetiță prin intermediul unei mame surogat în decembrie, în ciuda faptului că cei doi s-au despărțit în septembrie. Ea a dezvăluit nașterea lui Exa Dark Sideræl, pe care au poreclit-o Y, într-un articol pentru Vanity Fair. Ei mai au, de asemenea, un fiu în vârstă de 2 ani, X Æ A-12.

Elon Musk a vorbit pentru prima oară despre faptul că a devenit din nou tată prin intermediul contului său de Twitter. Acesta a glumit pe marginea acestui subiect, declarând că își face datoria pentru a remedia problema natalității în scădere.

Doing my best to help the underpopulation crisis.



A collapsing birth rate is the biggest danger civilization faces by far.