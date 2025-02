Diane von Furstenberg, imagini îngrijorătoare cu fața vânătă. Ce a pățit designerul în vârstă de 78 de ani

Creatoarea de modă Diane von Furstenberg a suferit o căzătură urâtă, care i-a lăsat un hematom mare în zona ochiului stâng. Designerul a publicat imagini cu trauma suferită în jurul ochiului, care devenise tot mai vizibilă.

Diane von Furstenberg, accident dureros pe stradă

Diane von Furstenberg a povestit cum a avut loc incidentul dureros. Creatoarea de modă s-a împiedicat pe troturalul pe care mergea, moment în care a căzut și s-a lovit cu fruntea.

„La sosirea în Los Angeles, am căzut pe trotuar și m-am lovit la frunte!”, a scris marți, pe Instagram, designerul în vârstă de 78 de ani, alături de o serie de selfie-uri în care își arată vânătaia. View this post on Instagram A post shared by Diane von Furstenberg (@therealdvf)

Von Furstenberg apare în imagini fără machiaj, cu o expresie serioasă pe chip.

„Nu arată bine, asta e sigur, dar sunt recunoscătoare că nu e ceva mai grav!”, a adăugat ea în descriere. „Îmi asum totul, aplic mult gel de arnică și mă bucur că nu a fost mai rău! Acceptarea este secretul supraviețuirii!”

Deși nu a oferit mai multe detalii despre accident, designerul a declarat pentru Page Six: „Am avut noroc că nu a fost mai rău… doar că arată urât! Asta e viața! Totul e bine!”.

O sursă a confirmat că von Furstenberg a căzut pe stradă, în fața casei fiicei sale, dar că se simte bine, chiar dacă are mai multe vânătăi. „Ea postează zilnic și își asumă ceea ce i se întâmplă. Face parte din viață.”

Numeroase personalități i-au transmis urări de bine în comentarii. Actrița Tracee Ellis Ross i-a scris: „Oh, Diane! Mă bucur că nu a fost mai rău. Te iubesc!”. Fostul redactor-șef al British Vogue, Edward Enninful, a adăugat: „Însănătoșire grabnică, Diane! Îmi pare atât de rău ❤️”.

Cântăreața Jewel a comentat și ea, împărtășindu-și propria experiență: „Săraca de tine! Odată, un câine a sărit spre mine exact când mă aplecam să-l mângâi – mi-a fracturat osul orbital și mi-a dat cel mai urât ochi vânăt! Dar tot ce poți face e să îți asumi! ❤️❤️‍🩹”.

Un fost angajat al brandului DVF a mărturisit că poate „confirma puterea și reziliența” designerului, urându-i o recuperare rapidă.

Diane von Furstenberg a vorbit despre forța sa interioară și despre acceptarea procesului de îmbătrânire în mai 2023, în podcastul Wiser Than Me.

„Chiar dacă am 76 de ani, am acumulat atât de mult încât, cu siguranță, nu mă simt mai tânără. Sunt cine sunt.”

În timpul aceluiași interviu, referindu-se la selfie-urile sale în costum de baie, a adăugat: „Am tendința să cred că, cel puțin în cazul meu, atunci când mă privesc în oglindă, îmi găsesc acolo puterea.”

Diane von Fürstenberg este o creatoare de modă belgiană, renumită pentru popularizarea rochiei wrap. Și-a început ascensiunea în 1969, odată cu căsătoria cu Prințul Egon von Fürstenberg, păstrându-i numele și după divorț. Brandul său, DvF, este prezent în peste 70 de țări, având sediul central în Manhattan. A fost președinta Council of Fashion Designers of America (2006-2019) și a fost inclusă în liste prestigioase, precum Forbes (2014) și Time 100 (2015). A primit un doctorat honoris causa (2016) și a fost introdusă în National Women’s Hall of Fame (2019).

