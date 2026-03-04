Detalii despre emisiunea pe care Denise Rifai o va prezenta la Antena 1. Cum s-ar desfășura show-ul

Pregătirile au intrat în linie dreaptă pentru noul proiect TV care o readuce în prim-plan pe Denise Rifai, de această dată într-o formulă cu totul diferită față de cea care a consacrat-o.

După plecarea de la Kanal D România, prezentatoarea TV a purtat negocieri intense, desfășurate pe parcursul mai multor luni, iar rezultatul pare să fie unul pe măsura așteptărilor: un show cu ambiții mari, pregătit să ridice audiențele trustului Antena TV Group.

Speculațiile privind mutarea au apărut încă de anul trecut, însă discuțiile s-au concretizat abia recent. Între timp, lucrurile s-au așezat pas cu pas, iar sursele spun că filmările au început deja, semn clar că lansarea este tot mai aproape. Publicul o va putea urmări pe Denise Rifai într-o ipostază neașteptată, mult mai dinamică și mai apropiată de zona divertismentului, fără a renunța însă la analiza pertinentă care i-a definit cariera.

Noul format ar fi unul internațional, inspirat din celebrul The Daily Show, transmite cancan.ro. Conceptul aduce în prim-plan satira fină, comentariul inteligent și analiza actualității, toate livrate într-o manieră relaxată, dar bine structurată. Nu este vorba despre un simplu show de umor, ci despre un produs editorial complex, care combină informația cu spectacolul și care își propune să țină telespectatorii conectați de la început până la final.

Pentru Denise Rifai, acest proiect ar putea însemna o repoziționare strategică de imagine. Ani la rând, a fost asociată cu interviuri incisive, întrebări tăioase și un stil direct, uneori incomod pentru invitați. Noul show pare să marcheze o schimbare atent calibrată: mai multă lejeritate, un ritm alert, accente de divertisment și o doză de ironie inteligentă, dar fără compromisuri în ceea ce privește substanța conținutului. Practic, vorbim despre o combinație între informație, opinie și entertainment, într-un ambalaj modern.

Un alt detaliu important ține de intervalul de difuzare. Emisiunea ar urma să fie programată între orele 17:00 și 19:00, un tronson considerat esențial în grila de programe a oricărei televiziuni. Este zona care setează tonul pentru întreaga seară și unde se dau unele dintre cele mai importante bătălii pentru audiență. În acest interval, competiția cu PRO TV și cu fostul său post, Kanal D România, va fi una directă și intensă.

Cu o amplă experiență în jurnalism, Denise Rifai a reușit întotdeauna să surprindă prin modul în care s-a reinventat și prin formatele pe care le-a adus în atenția celor de acasă. Curioasă, directă și mereu sinceră, a avut de-a lungul anillor, invitați de renume și subiecte de actualitate, iar acum face un nou pas în cariera în televiziune.

În următoarea perioadă, alături de o echipă de producție condusă de Emilia Vlad, Denise Rifai va pregăti un format nou care va surprinde și va aduce un conținut fresh telespectatorilor.

„De-a lungul anilor, m-am implicat doar în proiecte în care am crezut, care am știut că pot aduce ceva nou celor care mă urmăreau și care au demonstrat, prin audiențe, că au fost printre emisiunile de top ale momentului. Acum, a venit vremea pentru o schimbare pe care o consider că vine la momentul potrivit. Sunt încântată să fac parte din Antena Group și am mare încredere în ceea ce va urma. Vă promit că o să vă placă! Ne revedem curând… de această dată, la Antena 1!”, a declarat Denise Rifai.

Foto: Arhiva ELLE

