Denise Rifai, primele declarații după ce a plecat de la Kanal D și va prezenta o nouă emisiune la Antena 1: "Sunt încântată să..."

Una dintre cele mai cunoscute prezențe TV din țară! O voce care a făcut istorie cu emisiunile pe care le-a realizat și întrebările pe care le-a adresat invitaților. O persoană care a știut mereu să se facă remarcată!

Denise Rifai va avea o emisiune la Antena 1

Denise Rifai, una dintre cele mai apreciate realizatoare din România, se alătură, începând cu luna februarie familiei Antena Group și pregătește surprize de neratat!

Cu o amplă experiență în jurnalism, Denise Rifai a reușit întotdeauna să surprindă prin modul în care s-a reinventat și prin formatele pe care le-a adus în atenția celor de acasă. Curioasă, directă și mereu sinceră, a avut de-a lungul anillor, invitați de renume și subiecte de actualitate, iar acum face un nou pas în cariera ei în televiziune.

În următoarea perioadă, alături de o echipă de producție condusă de Emilia Vlad, Denise va pregăti un format nou care va surprinde și va aduce un conținut fresh telespectatorilor.

„De-a lungul anilor, m-am implicat doar în proiecte în care am crezut, care am știut că pot aduce ceva nou celor care mă urmăreau și care au demonstrat, prin audiențe, că au fost printre emisiunile de top ale momentului. Acum, a venit vremea pentru o schimbare pe care o consider că vine la momentul potrivit. Sunt încântată să fac parte din Antena Group și am mare încredere în ceea ce va urma. Vă promit că o să vă placă! Ne revedem curând… de această dată, la Antena 1!”, a declarat Denise Rifai.

Înainte de a semna cu Antena 1, Denise Rifai a prezentat la Kanal D, din octombrie 2020, până în ianuarie 2026, peste 200 de ediții din emisiunea „40 de întrebări”, care era difuzată în fiecare duminică, de la ora 22.30. Printre cei mai importanți invitați pe care i-a avut Denise Rifai de-a lungul timpului în emisiunile ei se numără Nicușor Dan, Mihai Gâdea, Ilie Năstase, Dan Negru, Victor Ponta, Florin Piersic Jr., Carmen Tănase, Monica Tatoiu, Andrei Bănuță, Helmut Duckadam sau Mihai Leu.

Precizările făcute de postul Kanal D

Reprezentanții Kanal D au reacționat public după ce Antena 1 a anunțat că Denise Rifai a semnat cu Antena Group, unde va avea o nouă emisiune și va lucra alături de o echipă de producție condusă de Emilia Vlad.

„Kanal D și Denise Rifai încheie colaborarea după aproape șase ani de activitate, perioadă în care ’40 de întrebări’ a devenit un adevărat fenomen media. Un format apreciat de milioane de telespectatori, emisiunea a ajuns pe buzele tuturor și a creat uriașe comunități de fani în online. Dezvăluirile făcute pe scaunul de la ’40 de întrebări’ au ținut primele pagini ale publicațiilor, iar celebrul anunț făcut de Denise Rifai în timpul emisiunii, ‘Urmează întrebarea roșie!’, a intrat in vocabularul românilor”, au anunțat cei de la Kanal D.

Denise Rifai a ținut să le mulțumească foștilor colegi de la Kanal D pentru colaborare.

„Industria televiziunii este mereu în mișcare, proiectele apar, se dezvoltă, ajung și la final, căpătând o viață proprie, iar drumurile noastre ca jurnaliști și oameni de televiziune ne pot îndrepta spre alte orizonturi. E ceva firesc, o trecere spre altă etapă, ramânând, în acelaşi timp, în această mare familie a profesioniştilor din media. Au fost aproape șase ani de muncă intensă, provocări și întâlniri memorabile. ’40 de întrebări’ a fost mai mult decât o emisiune pentru mine, a fost un spațiu al dialogului profund, al întâlnirilor revelatoare. Am adus în fața telespectatorilor personalități din diverse domenii. Plec cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună alături de această echipă minunată de la Kanal D și cu încredere în ceea ce urmează. Le mulțumesc colegilor de la Kanal D pentru toată susținerea și prietenia, aici am cunoscut profesioniști extraordinari care și-au pus amprenta asupra evoluției mele și alături de care am cunoscut un succes uriaș. Vreau să le mulțumesc cu toată inima telespectatorilor care ne-au fost alături în toți acești ani și ne-au inspirat să fim cei mai buni! Lor le datorăm succesul acestei emisiuni, pentru ei a fost creată și pentru ei am muncit cu toții cu atâta pasiune”, a spus Denise Rifai.

Amalia Năstase, dezvăluiri despre educația copiilor ei. Ce reguli au Alessia și Emma: „Au crescut cu încredere'

