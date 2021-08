Declarația neașteptată a lui Alex Rodriguez despre relația cu Jennifer Lopez

Alex Rodriguez face primele declarații despre relația cu Jennifer Lopez după despărțirea lor atât de mediatizată. Iar declarația lui este surprinzătoare și un bun exemplu de diplomație.

„Au fost cinci ani în care am avut o viață și un parteneriat incredibile și atât eu cât și fiicele mele am învățat atât de multe”, a declarat Alex Rodriguez într-un interviu acordat Entertainment Tonight. „Chiar suntem recunoscători pentru ultimii cinci ani, acum se pune problema cum facem ca următorii cinci ani să fie mai buni datorită lecțiilor pe care le-am învățat”.

„Sunt recunoscător pentru locul unde mă aflu acum și chiar aștept cu nerăbdare să văd ce îmi rezervă viitorul. Cel mai mult abia aștept să văd cum cresc fetele mele”, a mai declarat acesta.

Fanii cântăreței Jennifer Lopez au observat zilele trecute mai multe schimbări pe contul său de Instagram. Jennifer Lopez tocmai a șters de pe Instagram tot ce mai rămăsese din relația acesteia cu Alex Rodriguez – iar fanii au remarcat imediat schimbările, mai ales că artista i-a dat și unfollow fostului logodnic, în aceeași zi.

Încă de sâmbătă, de pe contul de Instagram al cântăreței au dispărut toate fotografiile în care aceasta apărea alături de Rodriguez, inclusiv celebrele imagini de la învestirea Președintelui Joe Biden, care îi înfățișau pe Jennifer și pe Alex sărutându-se pe treptele Casei Albe. Totuși, postările în care vedeta invitată să interpreteze melodiile This Land Is Your Land și America the Beautiful apare singură au rămas la locul lor, astfel că nici ținutele impecabile semnate Chanel și Alberta Ferretti în care aceasta ne-a cucerit în ianuarie nu au dispărut (thank God!).

În vârstă de 52 de ani, Jennifer Lopez a încetat de asemenea să îl mai urmărească pe fostul său logodnic cu 6 ani mai tânăr, Alex Rodriguez, pe platforma de socializare. La o lună după ce publicația Page Six a publicat știrea, în martie 2021, perechea a anunțat oficial despărțirea.

De atunci, s-a tot zvonit că Jennifer s-ar fi întors în brațele unui alt fost logodnic, și anume actorul Ben Affleck, în vârstă de 48 de ani. Cei doi au fost într-o relație de durată la începutul anilor 2000, atunci când au și devenit, la debuturile erei Internetului, unul dintre cele mai vânate și mai comentate cupluri din lume, poreclit Bennifer de către presa tabloidă. Relația lor inițială a cedat, inițial, poverii celebrității, Lopez și Affleck anulându-și nunta cu doar câteva zile înainte ca aceasta să aibă loc, și despărțindu-se definitiv în 2004.

Acum, că Jennifer a împlinit 52 de ani, aceasta și-a anunțat oficial fanii că a reluat relația cu Ben Affleck, prin intermediul unei imagini care îi arată sărutându-se. Cei doi au rămas în relații de amiciție de-a lungul anilor și nu s-au ferit să comenteze flatant unul despre altul – de asemenea, Affleck și Lopez au avut mai multe relații de-a lungul anilor în care au fost separați, și fiecare dintre ei are copii – Lopez, doi gemeni, din căsnicia cu Marc Anthony, iar Affleck, trei copii din căsnicia cu Jennifer Garner.

Surse din anturajul celor doi declară că aceștia își iau cât se poate de în serios relația și că nu exclud să facă foarte curând planuri de căsătorie. Una dintre acestea a declarat pentru The Sun: „Jennifer este perfectă pentru Ben – este puternică și nu are probleme să îl pună la punct. Nu bea niciodată – așa că nici Ben nu bea acum, și funcționează foarte bine pentru ei.” Aceeași sursă a mai spus: „Au ținut mereu legătura de-a lungul anilor (…) iar mama lui Jennifer l-a iubit mereu pe Ben.”

În tot acest timp, Alex Rodriguez pare să se bucure din plin de viața în stil single, plecând în croaziere în St. Tropez, Monaco, Spania și Italia alături de reporterița Melanie Collins și apropiați de-ai lor, precum Jessie James Decker sau Eric Decker, mai ales cu ocazia aniversării sale de 46 de ani. O altă sursă a afirmat pentru Page Six că Rodriguez este „single și se distrează”, el și Collins fiind doar „amici”, în ciuda zvonurilor cum că cei doi ar forma un cuplu.

Foto: Arhiva ELLE

