De ce Monica Anisie nu a mai vrut să participe la o dezbatere cu Selly, pentru a discuta problemele educației din România

Cunoscutul vlogger Selly, pe numele său real Andrei Șelaru, ar fi trebuit să aibă astăzi o dezbatere cu ministra Educației, Monica Anisie, în studiourile știrilor Pro Tv, cu scopul de a discuta problemele din sistemul de învățământ, dar și de a propune soluții. În cele din urmă, Monica Anisie a anunțat că nu va mai participa.

Pe 7 octombrie, Selly își anunța urmăritorii de dezbaterea pe care o va avea cu ministra Educației. „Acum mai bine de o lună am trimis o scrisoare deschisă către Guvern și Ministerul Educației și Cercetării în care am propus o reformă educațională. În patru puncte foarte simple, am cerut schimbarea programei școlare, reducerea numărului de ore pe care elevii le petrec la școală, digitalizarea educației și crearea unui sistem prin care elevii își pot evalua anonim profesorii pentru a preveni abuzurile. Deși a avut o imensă susținere, atât din partea elevilor, cât și din partea profesorilor, a fost ignorată de cei care au putere de decizie în învățământ. (…) Îi voi cere doamnei ministru să pună bazele unei schimbări reale în educație„, spunea Selly atunci.

Selly a spus ieri prin intermediul unui video că Monica Anisie a nu va mai participa la dezbatere pe motiv că numărul cazurilor de coronavirus a crescut. „După ce ieri ministrul Educației, Monica Anisie, le-a confirmat celor de la Pro TV că vrea să participe la o dezbatere cu mine, astăzi s-a răzgândit. A spus că deoarece cresc cazurile de Covid, nu va mai veni și va trimite în schimb un secretar de stat. Nu vă e doamnă, așa, puțin rușine să ne anunțați că veniți și apoi să ne lăsați baltă? Nu e penibil să vă fie frică să vă întâlniți cu un puști de 19 ani? Dacă ăsta e motivul, de ce nu facem dezbaterea online? Și dacă într-adevăr e un risc ridicat de Covid, de ce vă trimiteți secretarul de stat? Persoana care ar fi venit acolo nu s-ar fi expus la aceleași riscuri?”

Selly a fost invitat ieri în cadrul emisiunii Sinteza Zilei de pe Antena 3, ocazie prin care a punctat din nou scopul său, și anume de a propune o reformă educațională. „Scopul meu nu este să acaparez atenţia sau să ies în faţă, dar nimeni altcineva nu o face, din păcate. O să fac tot posibilul să duc această misiune, dar nu va fi un drum uşor.”

„Eu nu o să mă dau bătut. Am spus că este un scop pentru mine, pe lângă scopurile mele personale. Chiar şi dacă legea aceea trece de dezbaterea din Parlament, vor fi N alte obstacole, cum a fost de exemplu, legea cu reducerea numărului de ore. A trecut, a fost promulgată, doamna ministru a spus că va pune în dezbatere planurile-cadru în primăvara anului 2020. Nu a mai pus absolut nimic în dezbatere. În continuare, elevii petrec un număr uriaş de ore la şcoală. Şcoala din România este sufocantă”, a adăugat vlogger-ul.

