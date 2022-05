Dan Bordeianu, declarații inedite la 15 ani de când a renunțat să mai apară în telenovele: „Poate mă apuc de altceva”

Dan Bordeianu s-a remarcat datorită rolurilor pe care le-a interpretat în mai multe telenovele românești. Cu toate că era printre cele mai îndrăgite figuri pe micile ecrane, fostul iubit al Adelei Popescu a renunțat să mai joace în astfel de seriale și s-a concentrat pe teatru.

Actorul a avut roluri cu greutate în seriale precum „Numai iubirea” sau „Lacrimi de iubire.” Într-un interviu acordat Antena Stars, Dan Bordeianu a precizat că nu îi place să vorbească despre meseria lui la nivel de carieră, ci a făcut totul din dragoste pentru actorie.

Recent, actorul a spus că nu a fost nevoit să facă sacrificii pentru meseria sa și nu a renuțat la nimic în numele profesiei. Toate rolurile sale au fost jucate din suflet și s-a implicat cât de mult a putut pentru proiectele sale. Acum, Dan Bordeianu este actor pe scena teatrului, lăsând experiența serialelor în urmă.

„Nu îmi place să vorbesc de meseria mea ca fiind o carieră. Este meseria mea, sunt actor. Mâine nu știu ce o să fac. Poate mă apuc de altceva. Nu vorbesc în termeni de carieră. Sacrificiile devin valabile în momentul în care ai ceva de la care să renunți. Eu n-am renunțat la nimic. Am făcut totul cu tot sufletul. Și am avut și norocul să-mi placă și nu consider că am făcut sacrificii”, a spus el la Antena Stars, potrivit Spynews.