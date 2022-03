Dan Bordeianu și Adela Popescu, împreună în același platou de televiziune! Reacția foștilor iubiți

Dan Bordeianu și Adela Popescu au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc în perioada anilor 2000. Cei doi au jucat împreună în mai multe telenovele de la noi, ca mai apoi să anunțe că formează un cuplu și în viața reală. Actorii au ieșit împreună în 2004, însă relația lor s-a terminat după aproximativ 3 ani.

Cu toate că anii au trecut, emoțiile încă sunt vizibile pe chipurile lor. Invitat în emisiunea „Vorbește lumea' de la ProTV, Dan Bordeianu a vorbit despre despre filmul „Căutătorul de vânt”, unde interpretează rolul principal. Filmul are premiera în cinematografe pe 11 martie, iar actorul a făcut câteva dezvăluiri.

Un aspect ce a putut fi observat cu ușurință a fost faptul că artistul a evitat să o privească pe moderatoare și nu s-a uitat în mare parte nici la camerele de filmat în timp ce vorbea despre pelicula în care are rolul principal. Dan Bordeianu a privit pe tot parcursul dialogului într-o altă direcție.

De asemenea, actorul a vorbit și despre vremurile dificile prin care trecem. De la pandemia de coronavirus, la situația conflictuală din Ucraina, Dan Bordeianu a adus aminte despre faptul că nu putem rămâne nepăsători în fața unor astfel de tragedii umanitare.

„Dacă tot am fost invitat la tine în emisiune și am oportunitatea asta, nu pot rămâne nepăsător. E de datoria mea să amintesc de lucrurile care se întâmplă în jurul nostru și aici mă refer și la pandemia prin care am trecut și care ne-a pus într-o stare de asediu, ne-a ținut permanent într-o stare ca de război, iar mai nou ce se întâmplă în Ucraina. Cred că una dintre datoriile noastre, în primul rând, dincolo de soluția mistică, este a nu uita să trăim. Pentru că războiul, pandemia, toate situațiile astea ne fac, într-un fel sau altul, să uităm să mai trăim și asta cred că este îngrozitor. Rămânem niște roboței care nu nu funcționăm decât așa, pe pilot automat și se duce toată povestea asta și în film. Adică, este extrem de ancorat în realitate.„, a spus Dan Bordeianu.