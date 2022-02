Dezvăluirea inedită făcută de Adela Popescu: „Lucrurile s-au schimbat, nu mai lovesc mașini. Acum…”

Adela Popescu este una dintre vedetele din România care adesea face dezvăluiri despre viața ei personală, acesta fiind de altfel și unul dintre motivele pentru care este atât de îndrăgită de fani.

Căsătorită cu Radu Vâlcan și mamă a trei băieți adorabili, Adela Popescu a surprins recent cu declarațiile sale privind unul dintre aspectele mai puțin știute ale vieții ei, despre care chiar ea recunoaște că nu se pricepe și este neîndemânatică.

Se pare că șofatul nu este unul dintre punctele ei forte, mai ales dacă ne luăm după declarațiile ei, Adela povestind fanilor săi că, la un moment dat, a lovit 6 mașini în timp ce încerca să iasă dintr-o parcare.

„În prima lună când am luat carnetul m-am dus la o nuntă. Până am ieșit din parcarea nunții, am lovit șase (n.red.- mașini).

Deci, eram la nunta prietenei mele, Andreea.

Poate să confirme pentru că săraca mireasă a primit multe reclamații. Pentru că erau invitații cei care fuseseră…”, a mărturisit Adela Popescu în timpul emisiunii pe care o prezintă la Pro TV.

Pe un ton amuzant, Adela Popescu a continuat dezvăluirile, spunând că acum nu își mai face atâtea probleme cu privire la șofat pentru că evită să se mai suie la volan.

„Lucrurile s-au schimbat, nu mai lovesc mașini. Acum nu mai conduc eu.”, s-a amuzat Adela Popescu.

Seria dezvăluirilor a continuat cu o întâmplare amuzantă, povestită tot de Adela Popescu în timpul emisiunii.

„Și, după ce m-am oprit în rond și tot nu mi-am dat seama încotro trebuie s-o iau, am mai făcut rondul de câteva ori. Mai ridicol de atât, că nu știam încotro s-o iau, este că aveam Waze-ul în față. Și el îmi arăta semn la dreapta, dar eu nu știam unde e dreapta aia, prima, a doua sau a treia.”, a recunoscut Adela Popescu.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au decis să facă anul acesta o schimbare importantă în viața lor de cuplu, mai exact să folosească mai puțin telefoanele mobile pentru a petrece mai mult timp de calitate împreună, dar și alături de cei trei copii ai lor.

„Scumpeteo, vorbește acum cât mai poți! ? Să știti că eu si @raduvalcan am luat o decizie importantă. Sperăm să reușim. Începând de astăzi, după 16:00, adică din momentul în care ajung copiii acasă, două ore, telefoanele noastre vor sta pe silent la distanță de noi. Vrem ca măcar DOUĂ ORE dintr-o zi atentia noastră TOATĂ să fie îndreptată unii către altii. Știu că pare puțin, ne dorim să mai creștem intervalul, dar o luăm ușor. Mai era ceva pe lista pentru anul asta, dar hai măcar asta să realizam. Voi ce ajustări' v-ați propus?”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.

Adela Popescu are o mulțime de planuri ambițioase pentru noul an. Prezentatoarea TV le-a împărtășit fanilor ei care sunt dorințele pe care vrea să și le îndeplinească în anul 2022.

Fanii Adelei Popescu au fost surprinși când au aflat ce planuri are vedeta pentru anul 2022. Prezentatoarea și-a propus să citească mai mult, să aibă parte de o vacanță în Asia, iar dorințele ei nu se opresc aici.

„Îmi doresc să mă apuc să citesc mai mult în acest an, dar am zis să încep cu cărți mici și cu scrisul mare. Îmi doresc o vacanță mai lungă pe undeva prin Asia. Anul acesta am încheiat cu povestea cu sarcinile, așa că vreau să arăt bine”, a povestit Adela Popescu în emisiunea „Vorbește lumea.”

