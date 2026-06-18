Dan Alexa, primele declarații despre Andreea Popescu, după ce s-a zis că relația lor a reprezentat este motivul divorțului ei de Rareș Cojoc: "Poveștile construite în jurul meu..."

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În urmă cu câteva luni, Andreea Popescu a anunțat oficial încheierea căsniciei cu Rareș Cojoc. Cei doi au decis să pună capăt relației după mai mulți ani petrecuți împreună.

Dan Alexa, primele declarații despre relația cu Andreea Popescu

Andreea Popescu, cunoscută publicului ca fostă dansatoare a Deliei, a folosit rețelele sociale pentru a confirma oficial divorțul de Rareș Cojoc, cu care a format un cuplu timp de 15 ani. Cei doi au împreună 3 copii.

Presa mondenă a scris în ultima perioadă despre o presupusă legătură extra-conjugală pe care Andreea Popescu ar fi avut-o cu fostul fotbalist Dan Alexa, care a câștigat Asia Express 2025.

Mai mult, se pare că soțul ei ar fi aflat la începutul anului despre această aventură, acesta fiind și motivul pentru care s-a ajuns la divorț.

Potrivit presei mondene, Andreea Popescu nu a întrerupt legătura cu Dan Alexa, ba din contră. Conform Cancan, aceasta i-a făcut mai multe vizite antrenorului, la Timișoara, acolo unde locuiește acesta. Mai mult, acolo ar fi avut loc o petrecere, iar Andreea Popescu s-ar fi oferit să achite o bună parte dintre cheltuieli, pentru a se asigura că este acceptată în cercul de prieteni al antrenorului.

Aceeași sursă susține că Andreea Popescu își dorește o relație serioasă cu Dan Alexa, mai ales după finalizarea divorțului de Rareș Cojos și l-ar presa pe acesta să își asume cele întâmplate. Însă, se pare că antrenorul nu ar fi întocmai pregătit pentru o nouă relație, iar insistențele Andreei nu au dat momentan rezultate.

Întrebat într-un interviu despre relația pe care o are cu Andreea Popescu și ipostazele în care au fost văzuți recent într-un club, Dan Alexa a avut numai cuvinte de laudă la adresa acesteia.

„Andreea este un om minunat și nu cred că trebuie să fie judecată pe baza unor interpretări sau speculații. Nu a existat niciun moment în care să îmi caute atenția sau să mă pună într-o situație nefavorabilă. Realitatea este cu totul alta. Eu am preferat mereu să stau departe de bârfe și de poveștile construite în jurul meu și așa îmi doresc să rămână lucrurile. Sincer, în perioada asta sunt mai fiert pe Mondial decât pe ce se discută în showbiz. Vă mulțumesc!”, a declarat sportivul pentru Cancan.ro.

Ce au stabilit Andreea Popescu și Rareș Cojoc după divorț, din punct de vedere financiar

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au apelat la serviciile unui notar pentru a stabili viitorul celor trei copii și pentru a împărți responsabilitățile părintești.

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a ales să vorbească deschis despre perioada delicată prin care trece, oferind primele declarații despre schimbările majore din viața ei. Ea a recunoscut că despărțirea a afectat-o profund, însă încearcă, pas cu pas, să își regăsească echilibrul și să privească înainte cu speranță, căutând „lumina de la capătul tunelului”.

În ceea ce îl privește pe Rareș Cojoc, acesta se concentrează pe partea profesională. El și partenera lui de dans, Andreea Matei, au câștigat medalia de aur la Blackpool Dance Festival, unul dintre cele mai mari și apreciate festivaluri de dans din lume.

Acum au ieșit la iveală noi detalii despre acordul financiar semnat de cei doi la finalizarea divorțului.

Potrivit informațiilor din surse foarte apropiate fostului cuplu, Andreea Popescu locuiește acum cu chirie într-un apartament de lux din zona Herăstrău, unde costurile lunare, care includ chiria și utilitățile, ajung, lejer, la suma de 3.000 de euro. Aceste cheltuieli, chirie plus utilități, sunt acoperite integral de Rareș Cojoc și familia sa.

Totuși, cei trei copii stau mai mult în vechiul apartament, acolo unde au crescut și și-au petrecut toată copilăria și beneficiază, în continuare, de sprijinul celor trei bone care i-au îngrijit și până acum. Una dintre bone o vizitează pe Andreea Popescu la noul apartament, însă vizitele sunt în funcție de timp și disponibilitate, scrie Libertateapentrufemei.

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Foto: Instagram

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