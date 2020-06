Cum și-a sărbătorit Andreea Bălan ziua de naștere

Andreea Bălan a împlinit ieri 36 de ani, iar cu prilejul acestei ocazii, a transmis pe contul personal de Instagram un mesaj emoționant.

„Azi este ziua mea, dar vârsta este irelevantă. Mai bine îți spun câte întâmplări minunate am trăit, câte inimi am iubit, câte locuri superbe am văzut, cât de mult am contat și contez în viețile celor dragi, dar mai ales îți pot spune, cât de mult am suferit, ce lecții am învățat, de câte ori m-am ridicat atunci când viața m-a pus la pământ și de câte ori am luat-o de la capăt și am mers mai departe cu zâmbetul pe buze. Viața nu este despre cifre, ci despre emoții, trăiri, lecții și mai ales despre iubire”, a fost mesajul Andreei Bălan.

Artista și-a sărbătorit ziua de naștere alături de mama ei și cele două fetițe, Ella și Clara. „Când dragostea e dincolo de cuvinte. Mulțumesc din suflet tuturor pentru mesajele frumoase! Întodeauna ați fost alături de mine, no matter what! Vă iubesc mult! A voastră mereu!”, le-a transmis Andreea Bălan urmăritorilor ei.

În contextul în care mai multe vedete de la emisiunea „Te cunosc de undeva” s-au infectat cu coronavirus, Andreea Bălan a vorbit despre despre infectarea colegului său, Marcel Pavel și a dezvăluit dacă ea a a făcut sau nu până acum testul.

„Mi-a părut foarte foarte rău pentru Marcel. Apoi, producătorii mi-au spus că trebuie ca unii dintre noi să meargă să fie testați, eu nefiind obligată să mă testez pentru că la mine trecuseră 10 zile. Au fost la testare doar cei care au mai intrat în ultimele 10 zile în contact cu el, respectiv la repetiții, pentru că după filmarea de acum 10 zile au mai fost repetiții la care eu nu am luat parte și de aceea nu a trebuit să merg să fac testul”, a declarat Andreea Bălan la emisiunea Sinteza Zilei.

Recent, în cadrul unui interviu pentru revista Viva, Andreea Bălan a vorbit despre modul prin care a trecut peste momentele dificile. „Nu există „să nu mai pot.” Chiar dacă am zile mai proaste, le iau ca atare și îmi spun că „mâine mă voi simți mai bine.” Am puterea să mă repun pe picioare și să privesc lucrurile în ansamblu. Dacă suntem sănătoși înseamnă că totul e bine, iar restul sunt detalii care vor trece și care pot fi rezolvate. Pentru mine, tot ce contează este ca Ella și Clara să fie fericite și sănătoase”, a mărturisit Andreea Bălan pentru Viva.

Foto: Instagram

