Cum și-a făcut apariția Andreea Marin la o gală. Vedeta a purtat o ținută elegantă: „Multă bucurie și emoție”

Andreea Marin a prezentat recent Gala Națională a Excelenței în Asistența Socială. Evenimentul, ajuns la ediția a 12-a, a avut loc pe data de 17 martie 2026 la Ateneul Român și a fost organizat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR) cu prilejul Zilei Mondiale a Asistenței Sociale.

Andreea Marin, care este și ambasadoarea excelenței în asistență socială, a optat pentru o ținută elegantă la eveniment. La Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, vedeta a purtat o rochie neagră, cu dantelă în zona decolteului și la mâneci. 

„Un regal! Gala Națională a Excelenței în Asistența Socială la Ateneul Român, anul 12. Ce onoare să trecem prin timp împreună, să cunosc atâția oameni excepționali, cu talent și dăruire pentru această profesie deloc ușoară, în care cei dezavantajați de soartă își găsesc alinarea și o viață mai bună datorită asistenților sociali! Felicitări cu toată inima, CNASR Romania! Anul 13 ne așteaptă să fim din nou împreună, va fi cu lumină în suflete, cu realizări și da, cu un strop de noroc!”, a scris Andreea Marin.

Pe Instagram, Andreea Marin a împărtășit o serie de imagini realizate în cadrul unei ședințe foto surprinzătoare. În fotografii, vedeta poartă o rochie roșie din satin elastic Haze semnată de MURMUR, brand-ul fondat de Andreea Bădală, în valoare de 1.390 de lei, redusă de la 1.985 lei.

Imaginile publicate de către Andreea Marin au fost însoțite de un mesaj prin care dezvăluie cum face față stresului zilnic. Cu mai multe ocazii, vedeta a vorbit cu sinceritate despre episoadele în care s-a confruntat cu burnout și oboseală cronică. 

„După 12 ore de filmări în ritm alert și fotografii într-o ședință foto specială în hubul meu creativ, dar și lucru la birou și întâlniri legate de evenimentele ce mă așteaptă în curând în țară și în străinătate, mi-am dat seama că am nevoie de o baie caldă, un magneziu cu puțin timp înainte de culcare, de așternutul meu moale și câteva pagini de carte – așa mi-am regăsit echilibrul și pacea, aveam nevoie de liniște după agitația de peste zi. Nu de puține ori am fost întrebată cum fac să „ies din priză' când munca mea implică atâta energie și direcții diferite în paralel, nu e prea comodă, nicio zi nu seamănă cu alta, nu e un traseu liniar și… oameni suntem! Cu toții obosim din când în când sau avem zile în care ne e greu să ne regăsim”, a povestit Andreea Marin.

Andreea Marin, care recent a făcut mărturisiri și despre endometrioză, a vorbit și despre măsurile pe care le ia în momentul în care simte că a atins un nivel ridicat de stres. Vedeta are grijă să mențină un stil de viață echilibrat, bazat pe alegeri sănătoase. 

„Am, însă, câteva obiceiuri care mă pun pe picioare, mi-am găsit o rutină care-mi face bine (…) Sunt consecventă când vine vorba de suplimentele mele, de grija față de mintea și corpul meu, am învățat să mă împrietenesc cu mine, să înțeleg că disciplina îmi pune viața pe făgașul dorit atunci când am realizat că nimic nu ne iese așa cum visăm dacă nu suntem noi bine, în echilibru. Am nevoie de un sistem nervos puternic, mintea mea lucrează adeseori contracronometru și ia decizii rapide, pentru oricare dintre noi un sistem muscular și unul osos în bună stare înseamnă o piatră de temelie importantă pentru sănătatea întregului organism, iar magneziul simt cum contribuie la reducerea oboselii, a extenuării ce mă încearcă adeseori. Atât de importante sunt, desigur, și alimentația sănătoasă, odihna, mișcarea și încerc să integrez tot ce îmi face bine în viața mea de zi cu zi”, a mai transmis Andreea Marin. 

