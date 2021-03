Cum a văzut personalul de la Casa Albă plecarea lui Donald Trump și instalarea lui Joe Biden

Învestirea lui Joe Biden a fost nu numai un eveniment istoric pentru SUA, ci și un moment menit să dea speranță americanilor din toată lumea. Dar nimeni nu vede mai de aproape o astfel de ceremonie decât angajații de la Casa Albă (majordomi, ușieri, menajeri, bucătari, electricieni etc.) care au muncit câte 16 ore pe zi timp de mai multe săptămâni, pentru a pregăti plecarea unui președinte și venirea celuilalt.

Pentru un articol intitulat The Secret Life of the White House, The New Yorker a intervievat foști și actuali angajați despre tranziția de la Donald Trump la Joe Biden. Unii dintre aceștia au prins mai multe mandate, deci au deservit mai mulți președinți, motiv pentru care își spun lifers.

Biden a declarat de curând că nu a fost crescut în spiritul că ar trebui să fie asistat constant și că este oarecum jenat de faptul că până și haina îi este înmânată de cineva care are asta ca responsabilitate.

Angajații reședinței prezidențiale au spus că cele două familii sunt ca „noaptea și ziua”, și un exemplu foarte bun îl reprezintă respectarea practicilor de distanțare socială. Donald Trump a adunat staff-ul – în jur de 90 de oameni – într-o cameră, pentru a-și lua la revedere în ziua plecării, în timp ce Joe Biden le-a cerut să se alinieze pe un întreg etaj.

Primul lucru pe care l-a făcut familia Biden când a ajuns în noua sa casă, a spus unul dintre ei, a fost să dea un tur complet de etaj și să salute fiecare membru al personalului în parte. „Am fost cu toții foarte flatați,' a spus cineva, care a subliniat cât de emoționant a fost gestul aparent mărunt al noului președinte. „De obicei îi întâlnim în primele zile sau în primele săptămâni, dar niciodată în primele minute.”

