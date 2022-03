Cum a reușit Gina Pistol să slăbească 15 kilograme într-o lună

De când a devenit mamă Gina Pistol își ține la curent fanii care o urmăresc pe Instagram cu toate schimbările prin care trece corpul ei, vedeta vorbind în numeroase rânduri despre faptul că își dorește să scape de kilogramele în plus acumulate în urma sarcinii.

În urmă cu puțin timp, prezentatoarea Antena 1 mărturisea pe contul ei de Instagram că urmează să se apuce serios de exerciții fizice pentru a reveni la forma fizică pe care o avea. Iată că vedeta s-a ținut de cuvânt și le-a dezvăluit fanilor care sunt rezultatele după numai o lună de dietă.

„Ca să vă răspund la o întrebare pe care o primesc destul de des. Nu cred că am slăbit foarte mult. Eu ajunsesem, dar rămâne între noi, la aproape 80 de kilograme, iar acum, după 5 săptămâni și câteva zile, am 65, dar la fel, rămâne între noi. Nu am timp acum și nici nu cred că am voie să fac mișcare, dar când o să mă mai eliberez, o să mă apuc de mișcare.”, le-a dezvăluit Gina Pistol fanilor care o urmăresc pe Instagram.