Gina Pistol: „Îmi fac griji pentru copilul nostru”. Ce a dezvăluit cu îngrijorare vedeta

Gina Pistol și Smiley au devenit părinți în urmă cu aproape un an, iar de atunci viața lor s-a schimbat radical. Prezentatoarea Antena 1 este acum mămica unei fetițe adorabile, Josephine Ana Maria, și atât ea, cât și partenerul ei de cuplu petrec cât de mult timp pot alături de micuță.

Într-un interviu acordat recent Antena Stars, Gina Pistol a dezvăluit care este cea mai mare temere a ei cu privire la micuța Josephine.

Nu mai știu în ce interviu am fost întrebată care este cea mai mare teamă a mea și am spus: „Mi-e teamă să nu mă trezesc într-o zi și lumea pe care o știam eu să nu mai fie la fel”. Și uite că trăiesc teama”, a declarat Gina Pistol pentru Antena Stars.

Smiley a dezvăluit recent, în cadrul podcast-ului „Da Bravo! by Mihai Bobonete”, faptul că el și Gina Pistol deja au pregătit pentru Josephine un cadou de majorat. Artistul a povestit că înainte ca partenera lui să meargă la maternitate să nască, cei doi au făcut o înregistrare pe care i-o vor da fiicei lor atunci când va împlini 18 ani. Nu își făcuseră un plan cu privire la ceea ce vor spune, însă au fost copleșiți de emoții.

„Noi am făcut o treabă, fix înainte să plecăm la maternitate. Eu i-am zis Ginei că aș vrea să facem o filmare, la Josephine în cameră, să-i vorbim ei la 18 ani. Și Gina mi-a zis că nu poate, că o să plângă… și fix înainte cu jumătate de oră sau o oră, înainte să plecăm la maternitate, să o duc pe Gina să nască, am pus telefonul să vorbim. Nu ne-am făcut niciun plan, am zis hai să vorbim despre ce simțim. Și atât am zis: „Draga noastră Josephine”, și am început să plângem amândoi ca proștii.”