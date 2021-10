Cum a ajuns Gina Pistol să prezinte primele sezoane ale emisiunii “Asia Express”

Chiar dacă cel mai recent sezon al emisiunii Asia Express o are ca prezentatoare pe Irina Fodor, fanii show-ului difuzat de Antena 1 o vor asocia mereu pe Gina Pistol cu rolul de prezentatoare, ea fiind extrem de îndrăgită atât de concurenți, cât și de cei care au urmărit precedentele sezoane.

De altfel, Gina Pistol le-a dezvăluit fanilor în numeroase rânduri că se va întoarce ca prezentatoare Asia Express în următorul sezon, absența ei din sezonul patru fiind pe deplin justificată de faptul că vedeta abia născuse o fetiță atunci când au început filmările.

Puțini știu însă cum a ajuns Gina Pistol să prezinte această emisiune concurs. Într-un interviu acordat recent, vedeta a dezvăluit că, mai întâi, și-a dorit să fie concurentă în acest show. „Hai să vă spun povestea acestui proiect. Eu când am auzit de Asia Express, am auzit ca potențial concurent, atunci filmam Chefi la cuțite. Eu știam formate din străinătate, chiar am vrut să particip, dar mă frământa o întrebare: Cu cine fac eu echipă?”, a declarat Gina Pistol.

„Este foarte important partenerul de joc, pentru că trebuie să fie un om care să te completeze și să te calmeze. Nu voiam o prințesă, iar dacă stau după una care stă să se aranjeze dimineața… Eu sunt foarte punctuală, pun foarte multă pasiune în tot ceea ce fac, inclusiv atunci când mă cert”, a mai precizat iubita lui Smiley. „Am dat câteva probe ca prezentatoare tv. Eram atât de relaxată atunci când am dat proba, am fost cum sunt eu așa. Acum uitându-mă, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt prezentatoare”.

Gina Pistol a ținut să sublinieze că filmările și întreaga desfășurare de forțe din emisiune sunt mult mai dificile față de ceea ce își imaginează cei care urmăresc emisiunea de acasă. „Ai impresia că prezentatoarea ajunge acolo ca o zână, dar ziua mea începea pe la 3:30 – 4:00 dimineața. Eu ajungeam înaintea concurenților, aveam de tras cadre. Eu nu aveam timp mort, singurul timp mort era în mașină, când mă deplasam dintr-un loc în altul. Era foarte greu!”, a spus Gina Pistol, potrivit a1.ro.

Gina Pistol a avut și o primă reacție după ce s-a aflat că Irina Fodor va prelua coordonarea celor 9 perechi de vedete care au plecat în această aventură plină de provocări, adrenalină și situații neașteptate. „Oooo, ce veste minunată! Simpaticilor, Asia Express continuă pe Drumul Împăraților”, a scris Gina Pistol pe Instagram Stories.

De asemenea, la postarea de pe pagina de Instagram Asia Express, care anunța noii prezentatori ai emisiunii, Gina Pistol a lăsat un comentariu care a strâns o mulțime de aprecieri din partea fanilor. „Simpaticilor, până data viitoare „ASIA EXPRESS continuă” rămâne pe mâini bune. Să aveți un drum bun și să vă bucurați de aventura asta minunată @irina_fodor @marius.damian.art @iamoase. O să fiu cu ochii pe voi @asiaexpressromania”, a fost comentariul vedetei.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro