Cristina Cioran, dezvăluiri sincere despre intervențiile estetice la față: „Cadou de 46 de ani”

Cristina Cioran a trecut prin două proceduri estetice la nivelul feței. La aproape 46 de ani, fosta prezentatoarea TV e mulțumită de rezultat și a oferit mai multe detalii despre intervențiile sale. Prima procedură estetică la care Cristina Cioran a apelat a fost botox pentru atenuarea ridurilor, iar ulterior a efectuat un lifting pentru gât.

Vedeta a trecut în ultimele luni prin momente dificile. După separarea de tatăl fetiței sale, Cristina Cioran s-a concentrat foarte mult pe muncă și pe creșterea copilului. Fiind într-o perioadă aglomerată, fosta prezentatoarea TV a decis să își acorde timp pentru puțin răsfăț și să aibă mai multă grijă de ea.

Astfel, Cristina Cioran a vorbit despre intervențiile estetice de la nivelul feței la care a apelat. Vedeta este foarte mulțumită de rezultatul acestora, mai ales că nu este unul foarte vizibil, ci discret, așa cum și-a dorit.

„Îmi place foarte mult să mă ocup şi de mine, pentru că m-am ocupat prea mult de ceilalţi, aşa că am decis, cadou de 46 de ani, să mă ocup şi de mine! Am apelat la medicul estetician pentru mici intervenţii, aşa, finuţe, să nu se vadă, să nu ştie toată lumea, dar să mă facă să fiu fericită şi să fiu un pic mai mult admirată, poate!”, a povestit Cristina Cioran pe Instagram, după intervențiile estetice.

Proprietara clinicii unde Cristina Cioran a apelat la proceduri estetice a relatat pentru Click mai multe detalii despre desfășurarea intervențiilor la care a apelat prezentatoarea TV.

„Întrucât pielea de sub şi din jurul ochilor este mai sensibilă, mai fragilă şi îmbătrâneşte cel mai repede, am apelat la puterea toxinei botulinice, pentru ştergerea ridurilor de la coada ochiului. Ulterior, medicii au folosit botoxul şi pe ridurile orizontale de pe frunte, şi pe cele verticale dintre sprâncene, practic, am tratat etajul superior al chipului. Şi pentru că, de cele mai multe ori, faţa beneficiază de răsfăţ, iar zona gâtului este neglijată, am creat un efect de lifting, fără bisturiu, tot cu ajutorul botoxului. Substanţa folosită în zona gâtului ajută la menţinere, întârziind necesitatea unor intervenţii chirurgicale. Pacienta noastră a obţinut astfel o piele mai tonifiată şi modificări subtile ale formei maxilarului şi gâtului”, a declarat fondatoarea clinicii, conform Click!.