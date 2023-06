Nicole Scherzinger, artista de la Pussycat Dolls, s-a logodit. Cum arată inelul de logodnă primit de artistă

Fosta solistă a trupei Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, s-a logodit cu iubitul ei, Thom Evans. Cuplul proaspăt logodit a anunțat fericita veste marți prin intermediul Instagram, alături de două fotografii de la emoționanta cerere în căsătorie pe plajă, care a avut loc în timpul unei excursii la casa lui Scherzinger din Hawaii.

Prima imagine îl arăta pe Evans, în vârstă de 38 de ani, în genunchi în nisip în timp ce îi întindea lui Scherzinger, în vârstă de 44 de ani, un superb inel cu diamant. Ea și-a acoperit fața cu mâinile în timp ce trăia momentul special, fiind uimită de gestul făcut de partenerul ei. Cea de-a doua fotografie i-a surprins pe cei doi, în picioare, zâmbind și îmbrățișându-se după ce artista a acceptat cererea în căsătorie.

„Am spus da 💍♥️”, a descris cântăreața și dansatoarea postarea ei, în timp ce fostul jucător de rugby a descris-o pe a sa: „My Ever After 💍❤️”.

Prietenii celebri din social media au luat cu asalt imediat secțiunea de comentarii a lui Scherzinger, lăsându-le celor doi îndrăgostiți mesaje speciale cu felicitări: „Felicitări 🔥🔥🔥🔥”, a scris cântăreața R&B Tamar Braxton, în timp ce supermodelul Naomi Campbell a adăugat: „Felicitări @nicolescherzinger ❤️🥂❤️🥂”. Rebel Wilson i-a urat, de asemenea, felicitări vedetei de la „Masked Singer”, comentând: „Felicitări Nicole! 🙌🙌🙌.”

Pentru ziua lor cea mare, Scherzinger și Evans au fost îmbrăcați în ținute perfect complementare. În timp ce vedeta pop a uimit într-o rochie maxi paisley albastră și albă și o pălărie cu boruri largi de culoare nude, modelul de fitness a asortat un tricou polo albastru cu mânecă scurtă cu pantaloni scurți kaki. În mod corespunzător, ambii erau desculți pe plajă.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la „The X Factor: Celebrity” în 2019, când ea era jurat, iar el era concurent în trupa de băieți Try Star și au fost fotografiați împreună pe covorul roșu în luna ianuarie 2020. Ei au împărtășit câteva momente fericite pe rețelele de socializare și se bucură să călătorească împreună.

Au existat zvonuri că s-au despărțit în luna februarie a acestui an, dar cântăreața de la Pussycat Dolls le-a anulat rapid împărtășind o captură de ecran a titlului unui articol scriind: „Wow, aceasta este o noutate pentru noi. Ce glumă! Ne vedem de Ziua Îndrăgostiților , iubitule”, a glumit artista.

Cântăreața s-a destăinuit despre relația lor, explicând cum timpul de calitate petrecut în timpul pandemiei de COVID i-a ajutat să se apropie mai mult.

„Cu siguranță am trecut prin etapa mea de nesiguranță cu care am luptat, am trecut prin provocări și relații, și ceea ce nu te ucide te face mai puternic. Acum am o nouă perspectivă și lucrurile se echilibrează. Și sunt foarte recunoscătoare că în izolare am construit o bază sănătoasă, puternică și solidă pentru relația mea”, a declarat ea pentru The Times în ianuarie 2021.

„Oamenii spun întotdeauna: „Când știi, știi” și pot spune sincer că nu am avut niciodată acel moment. Dar în primele două zile cu Nicole a fost pur și simplu minunat și de atunci a fost minunat”, a declarat Thom Evans pentru The Sun în octombrie 2021.